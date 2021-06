Masterchef Indonesia kini memasuki season ke 8. 2 minggu telah berlalu, dan menyisakan 15 orang yang masuk di Galeri. Minggu lalu Fasha harus meninggalkan galeri, bagaimana pengalaman 17 kontestan di challenge yang pertama?. Di Program Acara Keeping Up With The Chef RCTI+ menghadirkan 17 besar Masterchef Indonesia Dalam program acara ini, banyak membahas seputar pengalaman mereka selama berada di dalam galeri Masterchef Indonesia dan bagaimana perasaan mereka. Mau tahu? .

Pertama kita disambut oleh dua kontestan Masterchef Indonesia yang berasal dari Jawa, yaitu Thea dan Olivia. Thea berasal dari Semarang yang berprofesi sebagai wirausaha penjual salad, sedangkan Olivia berasal dari Surabaya dan berprofesi sebagai property agent. Mereka pun langsung membacakan komentar-komentar dari para penonton live chat. Pertanyaan pertama yaitu, “First impression lihat lawan-lawan kamu di galeri masterchef seperti apa sih?”. Thea menjawab, “Pertama kali sebelum masuk bootcamp aja liat lawan-lawan nya yang super pede aku merasa pesimis. Tapi kalau sekarang optimis aja lah…”. Sebelum mengikuti Masterchef, Oliv belum pernah mengikuti kompetisi masak sebelumnya, dan ia hanya masak masakan seperti biasa dirumah. Berbeda dengan Oliv, Thea dulu pernah mengikuti kompetisi masak.

Pertanyaan kedua yaitu, “Gimana kesan-kesan sejauh ini seperti apa menjadi bagian di Masterchef season 8?”. Oliv pun menjawab, “Ya bangga lah ya… jujur bisa sampai disini. Karena banyak juga yang ingin bisa masuk Masterchef tapi belum juga. Pokoknya bersyukur banget bisa sampai sejauh ini”. Pertanyaan selanjutnya, “Masakan paling aneh apa yang pernah kalian masak sebelum masuk Masterchef?”. Thea menjawab, “Kalau aku bukan aneh si, cuma kalo masak makanan Indonesia selalu dibuang. Orang rumah gak ada yang makan karena gak enak. Untung kemaren pas aku masak ayam belum dicelupin, jadi bumbunya masih bisa dibuang. Kalau Olivia, ia tidak pernah memasak yang aneh. “Kalo di galeri tuh kebanyakan mikir, jadi masakannya aneh hehe”, ujar Olivia. Kemudian mereka berdua melanjutkannya dengan memainkan games alphabet challenge A to Z. Yang dimana mereka menyebutkan nama-nama makanan dari huruf yang berawalan A sampai Z.

Mau tahu serunya cerita Thea dan para kontestan Masterchef Indonesia lainnya, saksikan Keeping Up With The Chef part 2 di RCTI+. Dan jangan lupa download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya.

