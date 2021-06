MASTERCHEF Indonesia saat ini memasuki season ke 8. Dan sudah 2 minggu berlalu menyisihkan 3 dari 18 orang yang masuk di Galeri Masterchef Indonesia. Minggu lalu Fasha harus keluar karena masakannya Kentang Kuah Arsik.

Bagaimana dengan 17 orang yang masih bertahan ??? RCTI+ menghadirkan 17 besar Masterchef Indonesia di Program Acara Keeping Up With The Chef. Dalam acara ini, banyak membahas seputar experience mereka selama berada di dalam galeri Masterchef Indonesia, serta ngobrolin hobi mereka. Mau tahu keseruannya?

Di Keeping Up With The Chef part 1 ini yang pertama disambut oleh dua wanita yang berasal dari suku Sunda, yaitu Wita asal Tasikmalaya dan Jenny asal Bandung yang mempunyai usaha toko roti di Bandung.

Mereka berdua mulai membacakan komentar-komentar para penonton di live. Pertanyaan pertama yaitu “ngomong-ngomong di Masterchef season sebelumnya siapa sih idolanya teteh”.

Wita menjawab, “Aku sih idolanya sama ko Willgoz. Karena dia kalo ngasih resep simple, jadi kita bisa ngikutin karena dari bahan-bahannya juga gampang jadi semua orang bisa ngikutin”. Pertanyaan kedua yaitu, “Kak paling takut sama juri siapa?”.

Jenny menjawab, “Aku takut tiga-tiganya sih”. “Aku sekarang paling takut sama chef Arnold… Soalnya mulutnya pedes banget”, ujar Wita.

Kemudian dilanjut dengan Wina dan Adi, dan mereka sama-sama berasal dari Melayu. Adi merupakan seorang petani yang tinggal di Kuala Lumpur selama 30 tahun, sedangkan Wina tinggal di Kuala Lumpur sudah 6 tahun, yang merupakan seorang DJ dan music producer.

Asal mula Adi mengikuti Master Chef yaitu karena ia merasa dirinya bisa melakukan yang terbaik dibanding yang lainnya. Sedangkan Wina, ia memang sejak awal sudah mengikuti Master Chef dari Season 1, bahkan ia masih ingat juara Master Chef dari semua season.

Karena semenjak pandemi datang, Wina tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja. Akhirnya dia memikirkan apa yang harus dilakukannya. Maka dari itu dia mencoba keberuntungannya di Master Chef season 8 ini.

Kemudian mereka membacakan pertanyaan dari para penonton live. Pertanyaannya yaitu, “Gimana proses dari audisi sampai bootcamp?”. Adi menjawab, “Sebenarnya proses dari audisi sampai bootcamp tuh memang suatu proses yang berat. Cuma waktu yang diberikan terlalu lama, karena cuma butuh waktu 5 menit sebenarnya buat memotong”. Kemudian Wina mengatakan, “For your information ya guys, pak Adi ini cepet banget kerjanya kayak ninja. Kemarin tuh di bootcamp pas aku baru potong satu slice, pak Adi sudah 5 slice”. Mau tahu selengkapnya cerita dari para kontestan Masterchef Indonesia di Keeping Up With The Chef part 1, saksikan sekarang di RCTI+. Dan jangan lupa saksikan cerita kontestan lolos dari eliminasi, setiap Kamis dan Jumat pukul 17.00 WIB , live streaming eksklusif hanya di RCTI+ . Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya.