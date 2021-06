ARTIS cantik Angel Karamoy tengah terkena demam main golf. Diintip dari akun Instagramnya, Angel Karamoy menjajal dari di drive range hingga turun langsung ke lapangan golf.

Seperti artis main golf lainnya, Angel Karamoy juga selalu memperhatikan gaya penampilannya di lapangan. Berikut gaya OOTD Angel Karamoy main golf yang dirangkum dari akun Instagram @realangelkaramoy, Kamis (17/6/2021). 

1. T-shirt 7/8

Polo shirt lengan pendek biasanya jadi outfit wajib untuk bermain golf. Tapi ternyata outfit olahraga golf tak melulu harus polo shirt lengan pendek loh! Tengok saja gaya outfit Angel satu ini, yang justru memilih atasan bermodel lengan 7/8 warna abu-abu dengan cutting asimetris dipadu bersama rok tennis putih sebagai outfit golfingnya kala itu.

Baca Juga : Gaya Angel Karamoy Berjemur Matahari, Duh Bikin Galau

2. Cerah dengan ungu

Berlatih di drive range di malam hari, Angel pilih mix and match polo shirt warna ungu eggplant dengan hot pants warna ivory white untuk outfit golf di malam hari kala itu. Tak lupa topi sunhat warna putih sebagai aksesori pelengkap penampilan.

Baca Juga : Potret Cantik Angel Karamoy, Janda 4 Tahun yang Penuh Pesona

3. Vest merah muda

Potret OOTD Angel kali ini bisa terbilang cukup jarang terlihat sebagai outfit bermain golf di kalangan para artis. Angel terlihat mengenakan inner shirt lengan panjang warna putih krem kemudian di-layer dengan vest sleveeless warna merah muda lembut. Sebagai bawahan lagi-lagi ibu dua orang anak ini pilih hot pants putih favoritnya.

4. Kaus kaki panjang

Di hari ke-6 berlatih memukul bola di drive range, Angel terlihat modis bergaya ala anak SMA dengan meng-highlight penampilannya lewat pemakaian kaus kaki panjang selutut warna hitam yang dipadukan bersama sepasang sneakers hitam dan T-shirt abu-abu dan celana pendek hitam.

5. All white

Hari ke-7 belajar turun langsung ke lapangan golf, Angel tampak dressed up maksimal dengan konsep outfit all white. Serba putih dengan atasan berupa inner shirt putih di-layer bersama polo sleveless vest putih, dipasangkan bersama rok span mini putih. Tak lupa kaus kaki putih selutut dan topi yang juga berwarna putih polos untuk menyempurnakan penampilannya.