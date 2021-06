AFTER School sukses menggebrak panggung gelaran acara konser MMTG Special Reunion semalam. Aksi panggung lima personel After School, Kahi, Jungah, Juyeon, Bekah dan Raina membawakan dua hits lagu, BANG! dan Diva setelah 10 tahun berselang membuat After School sukses menjadi buah bibir di jagat maya dan linimasa sosial media.

After School tampil mengagumkan layaknya personel girl group aktif usia 20’an. Padahal nyatanya, kelima personel After School sudah berusia kepala tiga dan empat bahkan dua dari lima personelnya sudah berstatus sebagai ibu dari dua orang anak loh!

Penasaran dengan potret cantik dan modis para personel After School? Merangkum akun Instagram lima personel After School, Jumat (18/6/2021) berikut ulasan singkatnya.

1. Jungah





Tampak modis dan awet muda dalam balutan oversized T-shirt dan blazer motif checkered warna coklat sebagai atasan dipadu short denim pants serta sepatu boots model knee high warna hitam. Jungah tak terlihat seperti ibu anak satu yang kini sedang hamil anak kedua dengan usia kandungan lima bulan bukan?

2. Kahi





Di usia sudah 42 tahun, Kahi terlihat awet muda tampak seperti baru usia kepala 3. Tak heran Kahi percaya diri memamerkan potret swafoto dirinya, berpakaian santai di rumah dengan wajah cantik alami tanpa pulasan makeup profesional.

3. Juyeon





Cantik dan modis, cocok disematkan pada sosok Juyeon. Mantan kekasih Gdragon satu ini terlihat trendi dengan outfit setelan crop top dan legging hitam dipadu bersama oversized blazer warna ginger serta sepasang sneakers putih. Walau wajahnya hanya dipulas makeup tipis dan rambut kuncir kudanya sedikit berantakan, Juyeon tetap cantik menawan ya!

4. Bekah

10 tahun berlalu semenjak dirinya lulus dari After School, Bekah sang rapper utama After School yang bermukim di Hawaii satu ini masih terlihat cantik dan fit, persis sama seperti penampilan terakhirnya sebagai idol pada 2011. 5. Raina Dengan wajah imut ditambah gaya rambut poni depannya, vokalis utama After School yang sudah berusia 32 tahun ini justru terlihat kiyis-kiyis seperti mahasiswi baru bukan?