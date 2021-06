KATA-kata bijak bahasa Inggris tentang kehidupan sering kali menjadi penyemangat bagi seseorang. Sebuah kalimat bisa sangat berarti dan mengubah pola pikir orang untuk terus berpikir positif.

Biasanya, kata-kata bijak diucapkan oleh para tersohor yang memiliki banyak pengalaman kehidupan. Pasalnya, menjaga semangat dan motivasi bukanlah perkara mudah.

Kata-kata bijak bisa mengajarkan orang untuk kembali bersemangat dan bangkit dari keterpurukan.

Meski banyak tersebar di internet, berikut ini 10 kata-kata bijak dalam bahasa Inggris pilihan tentang kehidupan, dilansir dari Brainy Quote, Jumat (18/6/2021).

1. The journey of a thousand miles begins with one step - Lao Tzu.

(Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah)

2. It's not what happens to you, but how you react to it that matters - Epictetus.

(Bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi yang penting bagaimana Anda bersikap terhadap hal itu)

Baca Juga : 10 Kata-Kata Bijak Cinta Bikin Senyum-Senyum Dimabuk Asmara

3. If you don't know where you are going, any road will get you there - Lewis Carroll.

(Jika Anda tidak tahu ke mana Anda pergi, jalan apa pun akan membawa Anda ke sana)

4. The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates.

(Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa)

5. The pessimist complains about the wind, the optimist expects it to change, the realist adjust the sails - William Arthur Ward.

(Pesimis mengeluh tentang angin, optimis mengharapkan angin berubah, realistis menyesuaikan layarnya)

6. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is God's gift, that's why we call it the present - Joan Rivers.

(Kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah anugrah Tuhan, makanya kita sebut sebagai masa kini)

7. In every walk with nature one recieves far more than he seeks - John Muir.

(Dalam setiap perjalanan dengan alam, orang mendapat jauh lebih banyak daripada yang dicarinya)

8. Knowledge is of no value unless you put it into practice - Anton Chekhov.

(Pengetahuan tidak ada nilainya kecuali jika Anda mempraktikkannya)

9. The young man knows the rules, but the old man knows the exceptions - Oliver Wendell Holmes, Sr.

(Anak muda tahu aturan, tapi orang tua tahu pengecualian)

10. It's better to be a lion for a day than a sheep all your life - Elizabeth Kenny.

(Lebih baik menjadi singa sehari daripada menjadi dompa sepanjang hidupmu)

(hel)