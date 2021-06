Kata-kata bijak lucu bisa memberikan semangat tersendiri saat dirundung masalah dan beban. Meski jenaka, kata-kata bijak lucu bisa membangkitkan kembali semangat yang sebelumnya padam.

Tak hanya bahasa Indonesia, kata-kata bijak yang lucu bisa lewat bahasa Inggris. Kejenakaan kalimatnya bisa menjadi penawar kegundahan di dada.

Berikut ini 10 kata-kata bijak lucu dalam bahasa Inggris yang dihumpun dari Wisdom Quotes, Jumat (18/6/2021).

1. Life is to short. Smile while you still have a teeth - Unknown.

(Hidup itu singkat. Tersenyumlah selama Anda punya gigi)

2. The best way to teach your kids about taxes is by eating 30 percent of their ice cream - Bill Murray.

(Cara terbaik mengajari anak-anak Anda tentang pajak adalah dengan memakan 30% es krim mereka)

3. A lot of people are afraid of heights. Not me, I'm afraid of widths- Steven Wright.

(Banyak orang yang takut ketinggian. Bukan saya, saya takut menjadi lebar)

4. Don't be humble, you are not that great - Golda Meir.

(Jangan merendahkan diri, Anda tidak sehebat itu)

5. Knowledge is like underwear. It is useful to have it, but not necessary to show it off - Bill Murray.

(Ilmu itu seperti pakaian dalam. Berguna untuk memilikinya, tetapi tidak perlu memamerkannya)

6. I wrote a few children’s book, not on purpose - Steven Wright.

(Saya menulis beberapa buku anak-anak, bukan dengan sengaja)

7. Tomorrow is often the busiest day of the week - Pepatah Spanyol.

(Besok sering kali merupakan hari tersibuk dalam seminggu)

8. I have always wanted to be somebody, but I see now I should have been more specific - Lily Tomlin.

(Saya selalu ingin menjadi orang lain, tetapi saya melihat sekarang saya seharusnya lebih spesifik)

9. Go to Heaven for the climate, Hell for the company - Mark Twain

(Pergi ke Surga untuk iklim, Neraka untuk perusahaan)

10. I would start a revolution, but I just bought a hammock - Zach Galifianakis.

(Saya akan memulai revolusi, tetapi saya baru saja membeli tempat tidur gantung)

