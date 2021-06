Akhir pekan terasa menyenangkan menikmati santapan bersama pasangan maupun keluarga tercinta. Ayana Midplaza Jakarta, menyuguhkan konsep makan sepanjang hari yang memukau.

Ayana MidPlasa Jakarta menggabungkan pengaruh Eropa dan Asia untuk menciptakan pengalaman bersantap dengan kreativitas tinggi. Ruangan makan cukup besar dengan latar belakang kayu, perak yang berkilau, dan bebatuan yang menenangkan pikiran.

Datang dan cicipilah menu Grill Tomahawk with Potato Gratin, Smoke Garlic Pure, Root Vegetables and Red Wine Shallots Sauce. Bahan utamanya daging sapi Australia #TrueAussieBeef yang lembut, marble, dan juicy.

"Tentunya adalah di bagian marbling daging sapi Australia, yaitu sebaran lemak pada daging sapi yang membentuk pola marmer. Sebelum dihidangkan daging sapi di-grill," jelasnya.

Olivier Regis Piganiol Executive Chef Ayana Midplaza Jakarta, mengatakan, daging sapi Australia berkualitas dan menyehatkan. Menurutnya, menu Grill Tomahawk with Potato Gratin, Smoke Garlic Pure, Root Vegetables and Red Wine Shallots Sauce, merupakan menu yang ditampilkan dalam Jakarta Beef up Fest 2021.

Event Jakarta Beef up Fest, merupakan event tahunan yang diadakan oleh Meat Livestock Australian (MLA) Indonesia yang berlangsung mulai 1-30 Juni 2021. Event ini bagian dari rangkaian program MLA untuk memperkenalkan daging sapi Australia #TrueAussieBeef kepada konsumen Indonesia. Dalam gelaran ini Ayana MidPlasa Jakarta bersama 24 cafe, food service ternama di Jakarta menampilkan menu andalan masing-masing.

Untuk Anda yang rindu dan penasaran dengan Grill Tomahawk, silahkan datang dan cicipi langsung di Ayana MidPla Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta. Jangan lupa ajak pasangan atau keluarga tercinta untuk menyantapnya. Let’s beef up your day! CM

