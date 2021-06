GELARAN MasterChef Indonesia Season 8 hari ini, Sabtu 19 Juni 2021, memasuki episode ketujuh. Para peserta langsung diberikan Mini Ingredients Challenge, yaitu memasak dengan bahan-bahan makanan berukuran mini. Mereka harus menyajikan makanan sebanyak 3 porsi sesuai jumlah juri dalam waktu 45 menit.

Setelah menyelesaikan tantangan selama 45 menit, tibalah giliran bagi para peserta MasterChef Indonesia Season 8 mempresentasikan hasil masakannya kepada ketiga juri.

Peserta yang mendapat giliran pertama adalah Thea. Menghidangkan menu 'Quil Canape with Salad', makanan Thea menuai pujian dari dewan juri.

"Overall konsep bagus, seasoning is good," ujar Chef Arnold Poernomo.

Chef Renatta Moeloek yang kemudian mencicipi makanan dari peserta asal Semarang tersebut memberikan komentar senada.

Komentar sedikit berbeda diberikan oleh Chef Juna Rorimpandey. Walaupun memuji rasanya, ia menyatakan masih terdapat satu problem tersendiri.

"I love you using the season, quil-nya bagus. But the problem is size," komentar Chef Juna.

Berturut setelah Thea, juri memanggil Bryan, Jesselyn, Brian, Pak Adi, dan Yogi untuk mempresentasikan makanannya.

Setelah melalui proses penjurian, ketiga juri memutuskan Thea adalah peserta yang berhasil memenangkan Mini Ingredients Challenge.

Lalu sebagai pemenang di tantangan awal, Thea mendapat keistimewaan dari juri untuk menentukan bahan masakan untuk peserta lainnya di tantangan selanjutnya.

Saat dipanggil oleh dewan juri untuk menentukan bahan masakan bagi masing-masing peserta, tiba-tiba saja Thea nyeletuk, "Saatnya aku jahatin orang nih." Lalu diiringi tawa jahat yang membuat situasi makin panas.

