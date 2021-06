ALIH-alih berakhir, pandemi covid-19 yang sudah berlangsung 1 tahun lebih di Indonesia ini justru makin memprihatinkan. Kasus positif covid-19 dilaporkan melonjak dengan sangat cepat. Ditambah, muncul banyak mutasi varian baru.

Dengan situasi sulit seperti saat ini, wajar rasanya jika banyak orang merasa drop. Mereka merasa kesehatan mentalnya begitu terhantam hingga akhirnya depresi, baik terhadap diri sendiri ataupun keadaan yang serba-tidak pasti.

Perubahan pola hidup bisa memicu datangnya stres. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa berdampak buruk terhadap kesehatan mental.

Lantas, apa yang bisa dilakukan apabila merasa depresi akibat situasi pandemi covid-19 seperti saat ini?

Psikolog klinis Zarra Dwi Monica MPsi mengatakan, salah satu cara mengatasi depresi akibat covid-19, pertama yakni berusaha menenangkan diri melalui teknik pernapasan dan mind control.

"Tarik napas sejenak dan coba fokus pada apa yang bisa kita kontrol, alih-alih mencemaskan yang enggak bisa kita kontrol. Misalnya, coba adaptasi dengan rutinitas stay at home ini dengan melakukan aktivitas menyenangkan di rumah, membangun kedekatan dan koneksi dengan keluarga. Jadi keinginan untuk berkegiatan di luar rumah dapat diminimalisasi kalau tidak terlalu penting," ujar Zarra kepada MNC Portal, Sabtu (19/6/2021).

Cara kedua yaitu belajar melepaskan, merelakan, hal-hal di luar kontrol alias sesuatu yang memang tidak bisa kita kendalikan.

"Untuk hal-hal yang tidak bisa dikontrol, kita coba untuk lepaskan, alias let it go. Ingat, yang enggak bisa dikontrol itu hanya akan membuat cemas kalau kita pikirkan. Sementara mau dicemaskan tiap detik pun, tetap hal-hal itu di luar kontrol kita," jelas Zarra.

Cara ketiga, saran dia, tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan pola hidup bersih serta sehat. Jangan lupa juga meluangkan waktu untuk melakukan self-care.

