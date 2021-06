TANTANGAN episode ketujuh MasterChef Indonesia Season 8, Sabtu 19 Juni 2021, telah diselesaikan para peserta. Ketiga juri pun telah memutuskan peserta yang tereliminasi, yakni Wita (37) dari Tasikmalaya, Jawa Barat.

Wita pulang setelah gagal melewati dua tantangan utama sekaligus pressure test. Ia harus merelakan perjalanannya di Gallery MasterChef Indonesia Season 8 terhenti di babak 15 besar.

Diberikan tantangan untuk memasak menu "mainstream" yaitu Chicken Cordon Bleu saat pressure test, presentasi masakan Wita gagal meyakinkan ketiga juri.

Bahkan karena hasil masakannya mengalami undercook alias tidak matang di bagian ayamnya, Wita harus rela melihat masakannya dibuang ke tempat sampah oleh Chef Arnold.

Namun sebenarnya masakan Wita tidak buruk-buruk amat. Walaupun ayamnya tidak matang, bagian kulitnya diakui lezat oleh Chef Juna.

"Its not bad actually. Bahkan untuk kulit ayamnya, dia crispy dan lezat. Bahkan paling lezat di antara peserta yang lain. Namun sayang ayamnya tidak matang," ujar Chef Juna.

Akan tetapi takdir berkata lain. Masakan Wita dinilai menjadi masakan yang paling tidak bisa dimaafkan di antara peserta lain oleh para juri.

Saat dinyatakan menjadi peserta yang harus pulang, momen haru mengiringi keputusan tersebut sesaat setelah Wita memberikan statement perpisahannya.

"Untuk para juri, terima kasih sudah memberikan Wita yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa ini atas kesempatannya," ujar Wita kepada ketiga juri.

"Lalu untuk anakku, mama mohon maaf mama belum bisa berjuang maksimal. Mama berjanji untuk masak lebih baik lagi," lanjut Wita sambil meletakkan apron miliknya.

Mendengar hal tersebut sontak saja mengundang berbagai reaksi dari peserta lainnya yang makin menambah suasana haru. "Aku tuh sedih banget Teh Wita harus pulang, karena dia baik banget. Udah aku anggep kakak sendiri," ujar Wynne, peserta asal Palembang, menanggapi keputusan juri. Baca juga: Masak Bareng Nagita Slavina, Jerome Polin: Berasa Ikut MasterChef "Awalnya aku biasa aja pas tahu Wita pulang, tapi pas dengar pesannya tentang anaknya, man that’s deep,” ujar Febs, peserta yang juga dikenal sebagai salah satu paling antagonis di antara yang lainnya. Sangat disayangkan sekali ya. Well, jangan patah arang dan tetap semangat memasak, Wita.