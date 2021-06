HINGGA saat ini, kualitas brand lokal sudah patut diacungi jempol. Dilihat dari kualitas dan desainnya yang menarik, membuat brand lokal ini banyak diminati masyarakat terutama anak muda.

Untuk melihat perjalanan brand lokal di Indonesia, aplikasi streaming karya anak bangsa, Vision+ berkolaborasi dengan USS Network untuk merilis sebuah original series yang berjudul The Waves.

The Waves adalah sebuah docuseries yang menceritakan tentang perjalanan fashion sub-kultur di Indonesia. Rilis dalam enam episode, series ini akan menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki peran penting dalam sejarah fashion sub-kultur Indonesia seperti Dr. Tirta, Direz, Eddy Brokoli, Abenk Hardthirteen, Max Suriaganda dan masih banyak lagi.

Sesuai dengan namanya, di setiap episode The Waves ini akan membahas enam gelombang fashion di Indonesia yaitu The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, dan Local Pride Second Wave. Masing-masing dari gelombang tersebut memiliki keunikan dan mempunyai sejarah item fashion tersendiri sehingga sangat menarik untuk ditonton.

Berlanjut ke episode 6 yang berjudul “Local Pride Second Wave”, para narasumber seperti Dr. Tirta, Bernhard (Nevertoolavish), Yuka (Brodo) dan Renaldi & Dilla (Dominate Jakarta) akan membahas tentang fenomena brand hype yang menjadi ancaman terhadap kekuatan brand lokal di Indonesia. Untuk menghadapi ancaman tersebut, para brand lokal membuat kampanye Local Pride dengan tujuan untuk mengembalikan kekuatan brand lokal di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kampanye tersebut berhasil membuat para brand baru untuk berani menunjukkan eksistensinya sehigga bisa dikenal sampai ke luar negeri.

Pada episode ini juga akan membahas tentang kualitas produk lokal yang tidak kalah jauh dari produk luar negeri. Yukka Harlanda selaku CEO dari Brodo mengatakan bahwa, “Konsumer juga harus sadar bahwa bikinan lokal juga gak main-main. At least dikasih opportunity. Opportunity itu keliatan banget sekarang wave -nya dan itu seru banget." Hal tersebut membuktikan bahwa hingga kini kualitas brand lokal sudah patut diacungi jempol.

Penasaran dengan cerita lebih lanjut mengenai cerita di balik bangkitnya brand lokal di Indonesia sehingga berhasil go-Internasional? Saksikan The Wave episode 6 : #LocalPride Second Wave eksklusif di Vision+!

