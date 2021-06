SAAT ini banyak drama Korea yang menarik untuk diikuti. Jalan cerita roller coaster yang menguras emosi kerap dipertunjukkan dalam drama Korea tersebut, salah satunya adalah Doom at Your Service.

Doom at Your Service mengisahkan tentang Dewa Kehancuran Myul Mang (Seo In Guk) dan manusia Tak Dong Kyung (Park Bo Young). Selain jalan cerita, penampilan Park Bo Young dan Seo In Guk juga menarik perhatian penonton karena tampilan mereka yang terlihat bergaya.

Berikut enam inspirasi gaya pakaian yang nyaman dan bergaya ala Park Bo Young dari drama Doom at Your Service.

Pilih warna "Lilac"

Pada episode perdana, Park Bo Young berhasil mencuri perhatian penonton dengan pakaian nyaman berupa sweater berwarna ungu muda atau lilac yang bisa membuat penggunanya menunjukan sisi lembut dan feminim yang modern.

Tak ada salahnya mengikuti tren berbusana dengan warna primadona di 2021 karena bisa menunjukan sisi wanita yang lembut.

Dengan gaya Park Bo Young menggunakan sweater rajut berwarna lilac, anda bisa memadukannya dengan rok pleated selutut dan dapat dipermanis dengan ikat pinggang ataupun tas kecil berwarna putih.

Sweater oversized

Baju sweater yang kebesaran bersama dengan celana training dapat menjadi pilihan baju paling nyaman untuk digunakan sehari- hari.

Selain digunakan oleh aktris, gaya ini sering kali digunakan oleh para anggota idola dari Negeri Ginseng. Mengikuti gaya Park Bo Young, anda bisa tetap terlihat cantik meski menggunakan pakaian yang simpel itu.

Gunakan teknik “layering”

Tren tumpuk- menumpuk atau layering menjadi salah satu teknik yang anda gunakan jika bosan dengan gaya busana yang itu- itu saja.

Teknik ini cocok untuk pakaian keluar rumah namun tetap nyaman digunakan khususnya saat cuaca terasa dingin. Park Bo Young menggunakan busana dengan teknik ini saat berkencan dengan Seo In Guk.

Dimulai dari penggunaan baju turtle neck, serta rompi berwarna biru, dan ditutup dengan luaran berwarna abu serta rok selutut, Park Bo Young terlihat memukau dan tentunya gaya ini bisa anda coba untuk menunjukan sisi manis anda.

Nuansa “Pink” untuk daya tarik Pakaian berwarna pink dapat menjadi inspirasi anda untuk tampil dengan lebih feminim. Anda bisa meniru Park Bo Young dari episode 2 “Service at Your Doom” menggunakan rok pink selutut dengan sweater yang tidak mencolok untuk mengeluarkan sisi feminim terbaiknya. Hitam tak pernah salah Warna hitam tak pernah salah dan selalu menjadi pakaian yang digemari semua orang tanpa terbatas oleh tren busana manapun. Anda bisa menggunakan gaun hitam dilapisi dengan blazer panjang berwarna sama untuk menunjukan gaya berani. Aksesoris sederhana berwarna emas bisa meningkatkan penampilan berani anda menjadi lebih elegan. Stylish bersama blazer Selain sweater, dalam drama ini Park Bo Young gemar menggunakan blazer. Penggunaan Blazer yang dipadu padankan dengan celana jeans bisa membuat anda tetap terlihat bergaya namun tetap dapat memberi kesan nyaman dan santai.