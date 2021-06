BUKAN rahasia lagi jika penggunaan gadget seperti ponsel dan laptop, memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Apalagi, jika menggunakan gadget menjelang waktu istirahat, pasalnya paparan blue light dari alat tersebut akan membuat kita kesulitan tidur.

Selain itu, tahu kah Anda jika paparan blue light yang merupakan energi radiasi tinggi bisa merusak kulit wajah.

Seperti dikatakan Francois Paul, DSM Global Skin Expert, sinar blue light punya sifat penetrasi tinggi ke kulit yang artinya paparan blue light bisa menembus dalam ke berbagai lapisan kulit termasuk lapisan epiderma. Sehingga bisa mengakibatkan rusaknya kolagen dalam kulit, elastisitas kulit, hingga terjadinya high pegmentation pada kulit.

Lalu bagaimana cara untuk mengatasi paparan blue light yang merugikan kulit wajah tersebut? Dijelaskan oleh dr. Sari Chairunnisa, Sp. KK, VP of Research and Development, PT Paragon Technology and Innovation, ada tiga cara dasar yang bisa kita lakukan. Cara pertama ialah dengan menggunakan produk skincare yang punya kandungan bahan niacinamide.

“Pertama cara mengatasinya bisa dengan penggunaan produk skincare, yang mengandung anti oksidan yang teruji memang secara aktif melawan blue light, salah satunya niacinamide,” kata dr. Sari Chairunnisa, Sp. KK, dalam gelaran konferensi pers ‘Launching of Wardah Lightening Serum Ampoule’.

Tips selanjutnya, bisa dengan pemakaian rutin sunscreen. Bedanya, khusus untuk mengatasi sinar blue light, sunscreen yang dipakai harus yang jenisnya lebih spesifik.

“Pakai sunscreen juga, tapi yang lebih spesifik. Dari penelitian terkini itu disarankan pakai sunscreen yang ada shadenya (warnanya) dan pastinya ada kandungan SPF 30 sesuai dengan iklim negara Asia Tenggara,” tambah dr. Sari

Untuk penggunaan produk skincare, contohnya serum ampoule dengan kandungan niacinamide. Dokter Sari menyebutkan, dalam pemakaian serum yang konsistensinya cair biasanya untuk satu wajah cukup digunakan 1 sampai 2 tetes saja.

“Serum sih feel free saja, ada yang sukanya pakai banyak sampai basah banget mukanya supaya merasa benar-benar terhidrasi. Intinya, pastikan saja seluruh area wajah itu terkena serumnya. 1 sampai 2 tetes biasanya bisa untuk meng-cover satu wajah,” pungkasnya.

