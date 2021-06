SUDAH bukan rahasia lagi, Wife and Girlfriends atau WAGs Timnas Inggris selalu mencuri perhatian setiap gelaran akbar sepak bola. Di Piala Eropa 2020 kali ini WAGs Inggris kembali menebar pesonanya.

Mereka datang ke Wembley untuk memberi dukungan bagi Timnas Inggris di Euro 2020. Salah satunya adalah Anouska Santos yang mengunggah fotonya di Wembley kala Inggris bersua Kroasia.

"oh baby boy how lucky are we 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿," tulis Anaouska Santos.

Dia tampil seksi dengan jersey Inggris dipadukan hot pants serta aksesoris kacamata hitam. Selain itu, Anouska yang mengendong anakny tampak modis dengan memakai sneakers putih.

Lalu, siapa Anouska Santos? Dia merupakan kekasih dari bek kiri Timnas Inggris, Luke Shaw. Bek kiri Manchester United itupun mengomentari unggahan foto Anaouska tersebut. Dia merasa menjadi pria yang beruntung memiliki perempuan secantik Anouska Santos.

"I think I’m the lucky one 🥰," tulis Luke Shaw yang dibalas Anaouska, "@lukeshaw23 your cute ♥."

Anouska Santos menjalin asmara dengan Luke Shaw sejak tahun 2017. Anouska setia mendampingi Luke Shaw yang kariernya sempat jatuh.

Perempuan cantik ini pula yang menjadi salah satu sosok di balik kebangkitan Luke Shaw hingga akhirnya dipanggil pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate ke Euro 2020.

Kehadiran Anouska Santos di tribun stadion tentu menjadi pengobar semangat Luke Shaw selama Euro 2020. Kita nantikan potret-potret cantik lainnya dari Anouska di laga Inggris berikutnya.

