OLLA Ramlan dan Nindy Ayunda diisukan sedang ribut. Menurut Olla, Nindy membicarakan dia yang jelek-jelek di belakang, padahal keduanya teman baik.

Sampai sekarang, belum ada pernyataan langsung dari Nindy Ayunda mengenai kabar ini. Olla Ramlan sendiri tak mau mengambil pusing masalah itu, tetapi rasa kecewa tetap dia rasakan karena dia sudah menganggap Nindy teman baik.

Terlepas dari kabar tak mengenakan ini, kedua perempuan cantik tersebut cukup rajin, lho, di media sosial membagikan potret OOTD bersama dengan koleksi tas mewah. Harga fantastis untuk satu tas sepertinya bukan masalah buat Olla Ramlan maupun Nindy Ayunda.

Tidak percaya kalau mereka berdua punya koleksi tas mahal berbagai varian? Berikut ulasannya khusus untuk Anda:

1. Super Mini Bag

Keduanya terlihat memiliki super mini bag yang menggemaskan sekali. Nindy mengandalkan Jacquemus Le Piccolo Leather Shoulder Bag yang harganya nyaris Rp7 juta.

Tas mungil tersebut Nindy padukan dengan dress-coat oranye dramatis dan anting hula hoop warna senada.

Sementara itu, Olla Ramlan lebih menyukai super mini bag dari Balenciaga Hello Kitty Leather Bag yang harganya lebih dari Rp15 juta. Enggak kaleng-kaleng kan?

Beda dengan Nindy, Olla memadukan super mini bag dengan tampilan office-casual look bernuansa monokrom. Ya, dia mengenakan blazer dark grey dipadukan dengan turtleneck dan jeans. Karena nuansanya gelap, si tas bisa jadi pusat perhatian utamanya.

Baca Juga : Enggan Bertemu Nindy Ayunda, Olla Ramlan: Banyak Hal Lebih Penting

2. Birkin Bag

Kedua selebriti ini ternyata sama-sama mengoleksi Birkin Hermes yang harganya sangat mahal. Nindy punya koleksi berwarna hijau, sedangkan Olla berwarna dark coklat yang terlihat super luxury.

Secara detail, Nindy menggunakan 25 Matte Malachite Nilo Crocodile Birkin Bag seharga Rp857 juta. Sementara itu, Olla Ramlan memilih Hermes Birkin Chocolate Brown Porosus Crocodile Bag 35cm with Palladium Hardware yang harganya Rp1,1 miliar! Super sekali bukan?

3. Clutch Bag





Nah, selain super mini bag, Olla maupun Nindy juga punya clutch bag harga fantastis, lho. Gaya mereka saat memamerkan tas tersebut pun enggak kalah kece dari foto sebelumnya.

Nindy misalnya. Dia memilih Dior Black 'DIOR' Crossbody yang harganya Rp40 jutaan. Aksesori tersebut dia tampilkan saat gayanya sangat edgy. Ya, dia menggunakan oversized t-shirt dipadukan dengan super high waist boots bermaterial leather. Kece parah!

Sementara itu, Olla tampil lebih chic dengan blouse hitam dipadukan high waist trouser putih. Nah, untuk clutch-nya, Olla memilih Bottega Point Small Leather Tote yn harganya enggak kalah bikin pusing dari punya Nindy, yaitu Rp30 jutaan.

4. Sling Bag





Kalau urusan sling bag, keduanya pun punya fashion taste yang tak jauh berbeda. Nindy mengandalkan brand edgy Balenciaga, sedangkan Olla memilih Gucci yang tak pernah lekang oleh waktu.

Nindy memamerkan Ville Top Handle yang harganya Rp30 jutaan. Dia padukan tas tersebut dengan maxi dress full printed dengan puff sleeve yang kekinian sekali. Kacamata hitam enggak ketinggalan.

Sementara itu, Olla tampil bergaya muda dengan two-pieces outfit bernuansa simple. Tapi, tas yang dia pakai harganya enggak main-main. Olla memakai All Sunshine and Rainbows: The GG Psychedelic Collection yang harganya Rp29 juta. Keren banget!