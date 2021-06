MASTERCHEF Indonesia kini memasuki musim ke-8. Di Minggu ke-2 Dudiek dan Dani harus meninggalkan Gallery Masterchef Indonesia. Lantas, siapa saja kontestan Masterchef Indonesia yang lolos di minggu ke-2?

Di Keeping Up With The Chef RCTI+ menghadirkan 15 kontestan Masterchef Indonesia yang lolos di minggu ke-2 bagian pertama. Di sini ada Jesselyn, Bryan, Putri, La Ode, Brian, Febs yang akan bercerita seputar pengalaman mereka selama berada di dalam Gallery Masterchef Indonesia minggu ke-2. Penasaran?

Pertama ada Bryan dan Jesselyn. Kemudian Bryan memberikan pertanyaan kepada Jesselyn, "Menurut lo apa komentar juri yang memotivasi".

Jesselyn menjawab, "Kalo dimaki-maki Chef Juna, menurut gue itu memotivasi. Tapi sampai saat ini gue belum pernah dimaki sih."

Sedangkan menurut Bryan, sosok juri yang paling memotivasi adalah Chef Renatta. Karena menurut Bryan, komentar dari Chef Renatta objektif dan sangat membangun untuk ke depannya agar masakannya lebih baik lagi.

Menurut Bryan, saingan paling terberat bagi dirinya adalah Nadya. "Jago baking, dari kemarin latihan masaknya banyak dan cepat lagi. Dia juga dipanggil chef beberapa kali, wah berat ini," ujar Bryan.

Jesselyn juga berpendapat yang sama dengan Bryan bahwa saingan terberatnya adalah Nadya. Tak hanya itu, Thea juga merupakan saingan yang lumayan berat. "Karena hidangannya overall lumayan oke, jadi aman," ujar Bryan.

Jesselyn mengungkapkan bahwa mental adalah skill yang didapatkan setelah mengikuti Masterchef. "Mental sih, karena mental kita beneran diasah, dan juga kita harus menjawab pertanyaan menjebak dari chef dengan benar," jelasnya.

Kemudian mereka mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari komentar live chat. Pertanyaan pertama yaitu, "Apa yang kalian prepare untuk bisa memenangkan Masterchef?"

Jesselyn menjawab, "Kalian harus konsisten, mental yang kuat, dan juga harus banyak taktik untuk menghadapi tantangan-tantangannya."

Menurut Bryan, jangan terlalu bawa perasaan ketika diberikan komentar oleh juri, karena jika terus dipikirkan maka akan mengganggu konsentrasi ketika diberikan tantangan-tantangan baru ke depannya.

Kemudian Jesselyn dan Bryan dilanjut untuk bermain games yang bernama chemistry challenge, yaitu ada beberapa kata kerja yang harus dipraktikkan secara bersamaan.

Mau tahu serunya cerita ala Putri, La Ode, Brian, dan Febs? Saksikan Keeping Up With The Chef 15 besar part 1 eksklusif di RCTI+. Jangan lupa download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya.

