SOSOK Luna Maya kini dikenal sebagai salah satu selebriti yang tajir melintir. Salah satunya bisa dilihat dari rumah seharga Rp45 miliar.

Meski begitu, pada momen tertentu Luna Maya terlihat sangat sederhana. Salah satunya membawa bekal dari rumah dengan menu makanan rumahan yang sederhana.

"Kalau aku makan siangnya agak berbeda, bawa dari rumah, ini masakannya Riri, sayur asem, ikan goreng kecil-kecil," ujarnya saat waktu break pemotretan.

Selain itu, Luna Maya juga menyebut makanan favorit lainnya yang dia bawa. Namun, satu yang pasti, sambal tak boleh ketinggalan.

"Tempe favorit eike, sayur asem juga favorit, dan sambel yang enggak boleh ketinggalan. Jadi ini makanan rumah, maaf ya aku enggak makan makanan di sini. Jadi, kita makan masakan rumah," ungkap Luna Maya.

Setelah itu, artis cantik asal Bali tersebut menyedok nasi ke piring. Sambil menunjukkan ke kamera, Luna menyebut porsi nasinya cukup banyak. "Aku tetap makan nasi ya guys," sambungnya.

"Ini makan siang saya setiap hari, selalu bawa dari rumah. Diusahakan bawa dari rumah karena lebih terjamin," tutur Luna Maya.

Pada momen lain, Luna Maya menunjukkan menu makan siang yang dibawanya dari rumah. Sembari menunggu dimakeup, Luna Maya menyantap bekal makan siangnya, salah satunya sayur kangkung.

"Hari ini makannya kangkung, sayur is life you know," katanya sembari menikmati makan siangnya.

(hel)