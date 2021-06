HEBOH penumpang kereta rel listrik (KRL) berfoto sambil menginjak kursi. Foto tersebut dibagikan oleh akun Twitter @bleedintearss dan langsung menuai polemik di media sosial.

Dalam foto viral tersebut terlihat sangat jelas kalau si perempuan yang mengenakan celana superpendek menaruh salah satu kakinya di atas kursi penumpang KRL. Di momen itu, dia masih mengenakan sepatu dan parahnya lagi tidak menjaga jarak saat duduk di dalam kereta.

Memang ini hanya 1 foto di antara 3 lainnya yang terkesan taat aturan. Tetapi akibat satu foto tersebut, netizen geram dan meminta perempuan di foto itu tidak mengulangi perbuatannya dan meminta maaf atas perilaku salahnya tersebut.

Bisa dijelaskan sedikit, dalam foto lainnya perempuan yang mengenakan pakaian serbahitam berfoto ditemani teman prianya yang juga memakai outfit serbahitam. Mereka terlihat menikmati momen perjalanannya dengan kereta yang tampak sepi.

Di keterangan foto, akun yang mengunggah foto tersebut menyisipkan keterangan sebagai berikut, "Just the two of us."

Unggahan ini sekarang viral. Sudah nyaris 1,6 ribu netizen merespons unggahan tersebut dan banyak yang membagikan ulang.

Lantas, bagaimana reaksi netizen?

"Yang kayak gini nih yang bikin fasilitas umum jadi cepat rusak. Ya, gua tahu itu pose angkat kaki ke kursi cuma buat foto sebentar doang, tapi dengan foto lo yang kayak begitu, entah bakalan banyak yang niruin apa enggak secara enggak langsung itu yang ngebikin rusak cepet," ungkap akun @istrisiriha***.

"Jorok banget kaki dinaikin ke kursi, mana pakai sepatu lagi. Makanya jangan cuma muka sama badan yang diurus, tapi otak juga," kesal @Saraspbe***.

Kemudian akun @majeliskuc*** berkomentar, "Norak, ya! Kok enggak malu gitu hiiiii." "Kasihan banget, cantik-cantik kebelet viral," celetuk @babysebo****. "Mbak, itu bukan sofa pribadi di rumah, itu fasilitas umum. Hadeuh! Enggak sekalian pose berdiri aja di atas kursi?" ungkap @dielvaali***. Baca juga: Berusia 90 Tahun, Nenek Takimika Jadi Instruktur Aerobik Tertua di Dunia Sementara itu, terpantau di kolom komentar pihak KAI Commuter merespons viralnya foto ini. "Selamat malam. Terkait hal tersebut sudah kami lakukan pengecekan dan tentunya menjadi evaluasi kami kembali agar seluruh pengguna jasa senantiasa menerapkan protokol kesehatan di stasiun dan di dalam KRL. Terima kasih," tulis admin.