EUFORIA Piala Eropa 2020 telah merambah berbagai kalangan. Tak hanya penggila bola dari penjuru dunia, tetapi juga seorang model cantik.

Dialah Danielle Sandhu yang terkena demam Euro 2020. Bukan sekedar pamer mengenakan jersey Timnas Inggris negara kelahirannya, model seksi itu unjuk skill-nya dalam men-juggling si kulit bundar.

Video itu dia unggah ke akun Instagram pribadinya, @daniellesandhu. "It’s Friday thennnn……πŸ₯‚πŸ’ƒπŸ½πŸ˜‰#euros #comeonengland #happyfriday #cheers," tulis Danielle dengan hastag dukungan kepada Timnas Inggris.

Pada video yang telah disaksikan 9 ribu lebih pengguna Instagram, Danielle tampak cantik mengenakan kaus hitam dan slit skirt belahan tinggi pada bagian paha. Kemudian, dia beraksi unjuk skill menimang bola dari kaki kiri ke kanan sembari memegang gelas wine.

Dia sempat mengontrol bola di kaki kanannya yang tak menyentuh lantai sembari minum wine. cheers! Aksinya men-juggling bola tentu saja membuat netizen terkesima dan melontarkan pujian di kolom komentar.

"Fabulous πŸ™Œ," puji @misspenn***

"Superb x," timpal @deep1***

"You've got this skills babe β€οΈπŸ™Œ," komen @hollyfpmak***

"Wow! πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ˜πŸ˜πŸ˜," takjub @pav_dhillo***

"Your control on the ball πŸ˜©πŸ‘πŸΎπŸ‘πŸΎπŸ‘πŸΎ and it’s the smile for me at end πŸ˜Œβ€οΈπŸ™ŒπŸΎ," ujar @xtraordinary*** terpesona.

Siapa Danielle Sandhu?





Danielle Sandhu merupakan model cantik kelahiran 2 Juli 1992, tak lama lagi dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-29. Dia pernah tampil di ajang Britain & Ireland Next Top Model Season ketujuh pada tahun 2013.

Model dengan gelar sarjana kriminologi ini lebih dikenal dengan kehidupan amaranya. Dia pernah menjalin asmara dengan pengusaha ternama Inggris Wayne Lineker, adik dari legenda sepak bola Inggris, Gary Lineker.

Danielle Sandhu dan Wayne Lineker sempat bertunangan pada tahun 2016. Namun, kisah cinta mereka dikabarkan telah kandas sebelum naik pelaminan.

Mimpi jadi pesepak bola Jika melihat video tadi, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa dia bisa melakukan skill yang biasa dilakukan pesepak bola? Mungkin awalnya Anda menebak Danielle bukanlah seorang model, melainkan pesepak bola profesional. Danielle ternyata memang pernah bermimpi menjadi seorang pesepak bola waktu kecil. Hal itu dikatakannya ketika diwawancara oleh Elite Magazine. "Saya bermain sepakbola sepanjang hidup saya. Ketika berusia 10 tahun, saya sangat ingin bermain untuk klub lokal, tetapi hanya ada tim pria," ungkap Danielle. Dia kemudian diminta pemilik klub untuk mencari gadis-gadis lainnya agar bisa membuat tim. "Jadi, seminggu kemudian saya kembali dengan sekelompok gadis yang siap membuat Retford United Football Club Girls Under-11," kenangnya. "Saya masih bermain untuk pertandingan amal sekarang dan masih suka bersenang-senang melakukan trik. Itu terlihat kerena ketika siapapun tak menyangkanya," sambungnya. Jadi, pantas saja jika Danielle bisa memamerkan trik juggling bola seperti video yang baru diunggahnya tersebut. Sudah cantik, jago main bola, banyak pria pasti terpesona kepadanya.