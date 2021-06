NAMA diva pop Britney Spears kembali ramai jadi buah bibir, terkait polemik konfliknya bersama sang Ayah, James Spears. Terlepas dari konfliknya bersama sang Ayah saat ini, tak bisa dipungkiri Britney Spears merupakan salah satu sosok musisi paling ikonik sepanjang sejarah.

Kesuksesan besar Britney di industri musik dunia yang membuat dirinya dijuluki sebagai the Princess of Pop, diikuti juga dengan kesuksesan pelantun hits Baby One More Time, Toxic, Oops I Did Again ini di dunia fesyen dengan sederet gaya penampilannya yang ikonik.

Tak perlu berlama-lama, mari kita simak ulasan singkat sederet gaya outfit ikonik Britney Spears di bawah ini, sebagaimana dirangkum Whowhatwear, Kamis (24/6/2021).

1. Seragam sekolah





Outfit paling ikonik dari Britney Spears, pertama ada tampilan Britney mengenakan seragam sekolah di video klip Baby One More Time. Cardigan abu-abu lengan panjang yang dipadukan bersama mini plaid skirt. Gaya preppy school yang bahkan masih terlihat keren hingga saat ini.

2. Tracksuit





Masa-masa keemasan dari lini fesyen Juicy Couture di tahun 2000-an juga terlihat dari gaya penampilan Britney kala itu. Salah satu gaya ikonik Britney, mengenakan setelan tracksuit Juicy Couture warna pink terang yang ia padukan bersama tumpukan kalung dan kacamata model tinted sunglasses.

3. Denim on denim





Bicara soal outfit legendaris Britney, tak mungkin melewatkan gaya busananya yang satu ini. Ketika Britney hadir di karpet merah dalam balutan gaun full denim berpotongan A-line, kompak dengan bersama kekasihnya saat itu, Justin Timberlake yang mengenakan jacket suit denim dan celana jeans.

4. Gaun putih Penampilan ikonik dan glamor Britney di Grammy Awards, hadir dalam balutan gaun streamlined putih yang ia pasangkan bersama mantel bulu putih. 5. T-shirt dan rok denim Salah satu potret peraih Grammy Awards 2005 yang paling legendaris. Outfit dirinya di sampul cover album Baby One More Time, ketika Britney yang masih remaja tampil manis dengan tanktop putih ditumpuk kemeja merah berkancing model lengan pendek dan rok mini denim warna biru gelap.