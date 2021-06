ARTIS Anya Geraldine membuat heboh jagat maya lewat unggahan foto di Instagram. Anya Geraldine seksi berbalut bikini putih yang membuat netizen heboh di malam jumat ini.

Berbalut bikini two piece warna putih, lekuk tubuh Anya Geraldine begitu terekspos. Sinar matahari yang menerpa kulit mulusnya membuat penampilannya semakin seksi.

Selain itu, rambut panjangnya yang terkuncir terlihat diterpa angin pantai menutupi sebagian pipinya. Namun, hal itu justru menambah kesan seksi dari foto Anya Geraldine bikini ini.

"Bali, i'm back 🌺🌴✨ this picture taken 2 years ago, pas lg shooting Pretty Little Liars season 1. sekarang kerja lagi, yeay season 2!!! 🎬," tulis Anya Geraldine pada caption unggahan fotonya.

Dari captionnya, ternyata ini merupakan foto Anya dua tahun lalu yang diunggahnya kembali. Namun, tampaknya netizen lebih terpesona dengan penampilan seksi Anya Geraldine yang bikin heboh di malam jumat.

"Ini mengembalikan imune tubuh sekali Nya ...," ujar @lukel***

"Penyegaran malem jumat nihhh😂😂😂," komen @rxkingrantauindon***

"Peka euy malam dek malam jumatan teh😍," celetuk @alfian_ardhiy****

(hel)