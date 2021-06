MASTERCHEF Indonesia season 8 ini ternyata punya banyak cerita, dari karakter kontestan, bagaimana mereka menyelesaikan challenge dari juri, dan juga cerita dibalik galeri. Di Keeping Up With The Chef RCTI+, ada Olivia, Nadya, Wynne, Yogi, Seto, Wita, Adi, dan Jenny menceritakan keseruan di Masterchef Indonesia minggu ke 2. Penasaran?

Pertama kita disambut oleh dua wanita cantik yaitu Nadya dan Olivia. Mereka berdua pun membacakan beberapa pertanyaan dari live chat. “Siapa nih peserta yang paling susah kamu kalahkan di tantangan kemarin”. Nadya menjawab, “Tantangan kemarin Bryan sama Jesselyn. Tapi lebih ke Jesselyn sih karena masakannya enak banget”. Sedangkan menurut Olivia, saingan terberat dirinya adalah orang yang sedang duduk di sebelahnya yaitu Nadya.

“Ada kejadian seru gak sih pas masak kemarin”. Olivia menjawab, “Sebenarnya kejadian seru nya tuh bukan kemarin tapi waktu challenge bubur. Pas pak Adi sok ide, dikasih waktu 60 menit katanya kecepetan. Seru sih tapi ya deg-degan juga”. Nadya sangat sedih ketika Fasha harus menjadi orang pertama yang meninggalkan galeri masterchef, “Menurut aku dia masih banyak yang belum diberikan kepada juri”, ujarnya. Dalam teknik memasak, Nadya sangat menguasai soal baking. Karena memang Nadya sebelumnya berpendidikan di bidang pastry. Selanjutnya mereka berdua bermain games.

Kemudian dilanjut dengan hadirnya Wynne dan Yogi. Mereka langsung menyapa para viewers RCTI+ dan mulai membacakan beberapa pertanyaan dari live chat. “Se ambisius apasih seorang pak Yogi”. Yogi menjawab, “Saya sih ambisinya besar ya, terlebih kalo saya ingin mencapai sesuatu pokoknya saya bakal kejar sampe dapet”. Wynne pun ikut menjawab pernyataan dari Yogi, “Kita harus ambisius tapi tidak boleh over, ok?”.

Pertanyaan selanjutnya yaitu, “Hai kak, aku selalu nungguin banget nih masterchef. Kira-kira masakan apa lagi yang bakalan kalian coba biar bisa menang”. Wynne menjawab, “Aku sih sebenernya lagi fokus ke Indian Cuisine. Karena kemarin aku cukup lama tinggal di Malaysia, jadi lumayan sering makan masakan India dan aku mau fokus kesana”. Wynne mengatakan jika mengikuti masterchef kita harus bisa semuanya. Seperti baking dan bisa masak apapun. “Kuncinya adalah kita harus mengingat bahan-bahan dasar dari setiap negara, karena setiap negara mempunyai bumbu khasnya masing-masing. Dan kita setidaknya tahu basicnya”.

Pertanyaan berikutnya, “Suka sebel sama pak Adi gak pas suka ngambil-ngambilin bahan masakan kalian”. Yogi menjawab, “Kalo aku bukan ke sebel sih, tapi lebih ke tutup mata aja. Pura-pura kayak gak ada orang aja. Titik sebel yang sudah habis tuh ya gak menganggap orang itu tuh gak ada.” Sepertinya memang pak Adi membuat para kontestan di galeri agak gemas.

