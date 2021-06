Realfood Indonesia meluncurkan brand minuman kemasan ready to drink terbaru dengan nama Realfood Up. Realfood Up dibuat secara khusus bagi kamu para milenial dan Gen Z yang sedang mencari alternatif tren minuman yang lebih baik bagi tubuh. Realfood Up membantu kamu jadi lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Tren minuman masa kini yang didominasi minuman dengan kandungan yang kurang sehat inilah yang memicu Realfood untuk menciptakan Realfood Up, minuman sarang burung walet untuk menambah produktivitas kamu sehari-hari.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini minat masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat juga semakin meningkat. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah mengubah pola pikir konsumen menjadi semakin sadar tentang betapa pentingnya untuk menjalankan gaya hidup sehat, salah satunya dengan mulai mengonsumsi makanan sehat.

Hadir dengan tiga varian, yaitu original, dates (kurma), dan peach+collagen. Ketiganya memiliki kandungan dengan berbagai kebaikan dari sarang burung walet yang menghadirkan sensasi khas dan juga segar. Formulasinya pun dibuat dengan kualitas tinggi dan mengandung rendah kalori.

Minuman sarang burung walet ini didesain dengan packaging instagrammable sehingga praktis untuk diminum kapan pun, dimana pun dan akan selalu memberi inspirasi untuk semakin level up diri di setiap harinya.

Minuman Sarang Burung Walet Realfood. (Foto: Dok.Realfood Indonesia)





Realfood Indonesia sendiri merupakan brand lokal yang sebelumnya telah sukses dengan ragam variant Program 12 Hari Fit with Realfood yang mengandung sarang burung walet pertama di Indonesia yang dikemas secara steril dan modern. Semua produk Realfood Indonesia juga sudah mendapat sertifikasi dari BPOM dan Halal MUI.

Edwin Pranata selaku founder dari Realfood Indonesia menjelaskan, Realfood Up hadir untuk para konsumen pecinta minuman yang enak dan lebih baik untuk tubuh.

“Dengan hadirnya Realfood Up, kami ingin memberikan kemudahan kepada konsumen untuk dapat merasakan kenikmatan minuman dengan rasa yang enak, unik, dan menyegarkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, minuman sarang burung walet Realfood Up dikemas dalam packaging yang kekinian namun tetap memiliki banyak manfaat bagi tubuh. "Semoga keunikan dari Realfood Up dapat diterima baik oleh masyarakat untuk menjadi alternatif minuman kemasan favorit baru di Indonesia," katanya.

Realfood Up dapat kamu temukan melalui e-commerce maupun dipesan langsung melalui Instagram Realfood Up di @RealfoodUpId. Ketahui informasi lebih lanjut tentang minuman sarang burung walet Realfood Up dan produk Realfood Indonesia lainnya di sini.

