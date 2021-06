BEAUTY dan food vlogger Kekeyi nampaknya semakin mantap melakukan tranformasi di wajahnya. Setelah filler hidung, Kekeyi on the way semakin glow up dengan mengubah bagian lain wajahnya, tepatnya di bagian dagu.

Dari hasil pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (25/6/2021), lewat akun Instagram miliknya, Kekeyi mengungkapkan dirinya saat ini tengah menjalani program untuk meniruskan wajahnya di suatu klinik kecantikan di Surabaya. Dengan program tirus wajah, dia akan menghempaskan semua lemak di bagian dagunya yang selama ini membentuk double chin alias dagu berlipat-lipat.

Terlihat dalam tayangan video, setelah berkonsultasi dengan dokter, Kekeyi kemudian diberi suntikan di bagian lipatan lemak area dagu dan leher oleh sang dokter. Dalam keterangan videonya, Kekeyi mengaku saat proses anastesi double chin, ia justru tak merasakan sakit sama sekali.

Sementara itu, di kolom komentar terlihat para netizen hingga artis Chika Jessica ikut menyemangati proses transformasi perubahan visual yang dilakukan Kekeyi.

“Waahh siap-siap tersaingi nih aku sama Kekeyi,” kata Chika Jessica.

“Sekalian ke dental klinik kak, biar cantique maksimal. Semangat yaa,” tulis akun **tharatna

“Otw glow up sih ini,” komentar **atasyaa14 singkat.

“Kawal sampai pangling,” seru netizen pemilik akun ***aeia

“Kekeyi makin langsing dan glowing sahabat,” tambah Anggunfe***ni

(hel)