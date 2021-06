SELEBGRAM Anya Geraldine kembali membuat netizen heboh di dunia maya. Apalagi kalau bukan karena foto seksi Anya Geraldine di pantai yang diunggah ke Instagram pribadinya.

"what u do? where u at? 🤓," tulisnya pada caption foto unggahannya yang mendapat 687 ribu like dari pengguna Instagram.

Anya Geraldine terlihat semakin cantik tampil dengan rambut panjang yang terurai. Berpose sensual, aura seksi Anya Geraldine semakin terpancar pada penampilannya kali ini.

Belum lagi, Anya Geraldine mengenakan crop top warna cokelat yang membuatnya terlihat menggoda. Dia memadukannya dengan celana pendek warna hitam sehingga paha mulusnya terekspos.

Selain itu, pada slide terakhir foto ada gayanya yang sedang menikmati suasana pantai. Masih dengan outfit yang sama, Anya berpose selayaknya model.

Foto yang diambil dari samping membuat bodi aduhainya jelas terlihat. Sontak netizen dibuat gagal fokus dengan penampilan seksi Anya Geraldine.

"Woww😍😍😍😮😮," celetuk @gemmalangho***

"Masih tetep hot🔥," @ilhamfajarad****

"Pantes aja laki laki suka , anya cantik gini," ungkap @quensa***

"Tambah sayang😍," ujar @zikoalv****

"Beuh cantik betul😍," puji @arinda_risfand***

(hel)