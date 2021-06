JAKARTA – Untuk memperingati ulang tahun Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2021, Masima Radio Network (MRN) mengadakan acara “Are You Smarter Than Ben Spesial Ulang Tahun Jakarta”. Dengan diadakannya perlombaan ini diharapkan dapat menghibur para pendengar maupun peserta yang ikut serta dalam perlombaan ini.

Agar tetap mengingatkan para peserta akan budaya Betawi, bentuk perlombaan yang dilakukan pun cukup menarik dan sangat melambangkan budaya Betawi, yaitu beradu pantun. Pantun sendiri menjadi sebuah bagian dari kebudayaan Betawi yang menjadi alat penyampaian pesan tentang etika, moral maupun keagamaan. Pantun sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat salah satunya adalah masyarakat Jakarta.

Perlombaan ini dilakukan mulai dari 14 hingga 25 Juni 2021 secara On Air di Program Good Morning Indonesia pada pukul 09:00 WIB. Sudah sebanyak ratusan peserta yang beradu pantun pada acara “Are You Smarter Than Ben Spesial Ulang Tahun Jakarta”. Setiap harinya terdapat dua peserta beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik berupa voucher hiburan dari Masima Radio Network (MRN).

Keseruan beradu pantun ini tidak hanya dirasakan oleh pendengar dan peserta. Namun, Masima Radio Network juga melakukan adu pantun dengan para Abang None Jakarta. Pada kegiatan ini, Masima Radio Network mengajak penyiar Good Morning Indonesia yaitu Ben Kasyafani, Nino Kayam dan Sissy Prescillia untuk ikut serta dalam acara tersebut.

