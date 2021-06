FOTO unggahan Maria Vania di Instagram rasanya tak pernah sepi dari komentar netizen. Terbaru, potret Maria Vania tampil seksi di kolam yang bikin netizen gagal fokus!

"Bathing in the onsen with a view," tulis presenter cantik pada caption unggahan fotonya di Instagram, @maria_vaniaa.

Maria Vania mengenakan swimsuit warna putih berpose di kolam dengan latar pekaranga hijau. Baju renang bermodel off shoulder bandeau membuat penampilan Maria Vania terlihat sangat seksi.

Hal ini karena lengan dan bahu mulus perempuan berusia 29 tahun menjadi terekspos. Belum lagi body goals Maria Vania yang bak gitar Spanyol menambah kesan seksi dari penampilannya.

Selain itu, Maria Vania juga terlihat sangat cantik dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai. Dia juga memakai bandana warna putih di kepala yang membuat penampilannya lebih feminin.

Selain itu, Maria Vania juga menyelipkan bunga kecil di teliga yang mempermanis penampilan seksinya. Sontak netizen dibuat 'tak berdaya' dengan penampilan seksi Maria Vania, ada yang terpesona, gagal fokus hingga mimisan!

"😍😍πŸ”₯πŸ”₯❀️❀️❀️ selalu syukaaa liat kak vania 😍😍," kata @alikrini****

"aku tak pernah hidup sesemangat ini," tutur @cemong_a****

"Menangis hati iniπŸ˜‚," ujar @mhmdkhoirudi***

"Mimisan😣," celetuk @hanssmoha***

"Beautiful girl in calon istri idaman," kata @jumbo08051***

"Body goal idolakuu πŸ’“πŸ˜," puji @muh_aldipray***

"Cntik bnget," ujar @henicelv*** terpesona

