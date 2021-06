Indonesia dan India dikenal sebagai negeri penghasil rempah terbanyak di dunia. Sehingga tidak heran apabila rempah seperti cengkeh, jahe, lada, biji pala dan jenis lainnya cukup sering ditemukan didalam varian makanan dari kedua negara tersebut. Umumnya yang membedakan hanyalah kuantitas rempah yang digunakan di setiap hidangannya.

Sama seperti Indonesia, India juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak wilayah, sehingga berbanding lurus dengan banyaknya kultur dan budaya yang ada. Semakin banyak wilayah, maka semakin banyak juga jenis makanan khas yang dimiliki. Jenis makanannya pun mempunyai banyak variasi, ada yang menggunakan banyak rempah, ada juga yang menggunakan sedikit rempah di setiap masakannya. Dari banyaknya rempah yang ada, terdapat sebuah rempah yang dikenal hingga ke seluruh pelosok dunia yaitu Garam Masala. Garam masala merupakan perpaduan dari ketumbar, lada hitam, pala, kapulaga, jinten dan kayu manis yang disangrai hingga kecoklatan dan dihaluskan menjadi bubuk.

Apabila Indonesia mempunyai Rendang sebagai salah satu makanan yang populer, India memiliki Chicken Tikka & Butter Chicken. Dimana proses memasaknya pun juga unik yaitu dipanggang menggunakan tandoor, oven khas India yang terbuat dari tanah liat dan dibakar menggunakan arang. Kedua makanan tersebut memiliki rasa rempah yang khas, sehingga apabila dicoba akan sangat terasa rempahnya. Hal inilah yang terkadang membuat orang Indonesia takut untuk mencoba dan karena harganya yang cukup mahal maka kebanyakan orang akan mengkonsumsinya sesekali atau pada saat momen tertentu saja.

Namun, tidak seperti kebanyakan orang. Kali ini rasa takut kami justru terkalahkan oleh rasa penasaran terhadap makanan India. Setelah melakukan pencarian makanan India di Jakarta, pilihan kami jatuh pada Accha - Indian Soul Food. Selain karena konten media sosialnya yang sangat catchy, harga dari menunya juga sangat terjangkau dibandingkan dengan sederetan restoran India lainnya. Kemasan yang menarik pun menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki. Terlebih lagi, restoran ini berbasis online dan sudah memiliki banyak cabang, sehingga dapat di order langsung melalui platform online favorit kalian kapan saja dan dimana saja.

Setiap menu yang kami pesan sungguh membuat kami tercengang hari itu. “Bagaimana mungkin makanan India bisa seakrab ini dengan lidah Indonesia!?”, pertanyaan yang terus berulang saat kami menikmati suap demi suap dari Lamb Biryani, Chicken Tikka Roll, Butter Chicken sampai beberapa menu curry yang kami pesan hari itu. Sungguh sebuah pengalaman yang mematahkan stereotip bahwa semua makanan India pasti memiliki rempah yang terlalu kuat dan tidak akan masuk dengan selera orang Indonesia.

Hadir dengan konsep cepat saji & pesan antar pertama di Jakarta, kini Accha - Indian Soul Food telah memiliki 14 cabang di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Gading Serpong. This is one of Jakarta's culinary gems! Kalau ditanya akan pesan lagi? Of course! Why not!?

CM

(yao)