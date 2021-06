UNGGAHAN foto Maria Vania di Instagram membuat heboh netizen. Kali ini, presenter cantik tersebut berpose di tepi kolam renang yang mengundang beragam komentar dari netizen.

Maria Vania tampil seksi dengan sportwear warna abu-abu. Dia mengenakan setelan sport bra dan legging panjang ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh indah hasil berolahraga atau biasa disebut body goals.

"Sunny day, Meet me at the pool sideβ˜€οΈ," tulis presenter cantik berusia 29 tahun tersebut pada caption foto unggahannya.

Selain seksi, Maria Vania tampil dengan kesan menggoda pada fotonya kali ini. Perempuan yang akrab disapa Vania itu berpose membusungkan dada sembari satu tangan bertolak pinggang.

Sementara, satu tangan Vania berpose seperti sedang mengikat rambut. Pose ikat rambut dengan ekspresi memejamkan mata membuat Maria Vania semakin menampilkan kesan menggoda.

Sontak netizen langsung menyerbu kolom komentar unggahan foto seksinya yang bikin gagal fokus. Bahkan, ada yang berkelakar bila Maria Vania sampai bikin gagal fokus penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Vania sendiri memang menjagokan Prancis di Euro 2020, bahkan sempat mengunggah video memakai seragam tim Ayam Jantan.

"Yang kayak gini nich yg bikin mbappe ga fokus dan gagal eksekusi pinalti..... Wkwkwkwkwkkwkwk," ungkap @herudi_***

"Mamah makin hari makin menggemaskan ajaa 😍❀️," komen @chiccola***

"Body goals bangeet 😍," puji @lee.ste***

"Khanmaen...engga ada lawan😍😍😍," celetuk @putraprt***

"Makin hot πŸ”₯ aja ya bund," kata @fahlevyhu***

"Cantik nya seksi lagi body nya," sanjung silva.9***

"Penyegaran dub meh imun tetep terzaga," komen @wahyu16ny***

"Wow ..liat ..dapat boosster imun😍😍@maria_vaniaa," ujar @keinichi***

"Hadeuh 🀦 si mba ini suka bikin gagal fokus πŸ˜ƒ," kata @ba.yu4***

(hel)