ARTIS cantik Aurelie Moeremans menyita perhatian netizen di dunia maya. Perempuan berkulit eksotis tersebut membagikan fotonya tengah berpose seksi mengenakan bikini berwarna hitam di Instagram.

Artis cantik berusia 27 tahun tersebut berpose ala menghalau sinar matahari di hamparan pasir pantai. Aurelie tampak seksi dengan bikini two piece warna hitam bertuliskan God Sace Queen.

Sontak netizen dibuat gagal fokus dengan penampilan Aurelie yang seksi. Tak hanya eksotis, netizen menyebut potret seksi Aurelie membuat cuaca terasa panas!

"so exotic," tulis @_iban***

"Lemes dengkul," celetuk @adityalv***

"Omg...pantas cuacanya panas ternyata si aurelie pake baju nya hot beuudd," ungkap @nursabilasafa***

"Jarang posting,,,sekalinya bikin postingan langsung silau gini😎😎😎😎👙👙🤭🤭🤭," fery123_r***

Selain itu, lewat unggahan tersebut, pemain film ‘Story of Kale: When Someone's in Love’ tersebut membagikan tiga cara mensyukuri hidup ala dirinya sendiri. Dia mengungkapkan, tiga cara tersebut berhasil mengubah hidupnya.

“Aku pengen lanjutin share beberapa life hacks yang cukup ngerubah hidup aku.. Aku udah pernah share 2 life hack, bisa di-check di #LifeHackAurelie. Yang pertama, itu biasakan tulis 5 hal yang bikin kamu bersyukur setiap hari. Itu akan membangun kebiasaan untuk lebih fokus sama hal-hal yang positif di hidup kita dan juga bersyukur,” kata Aurelie dikutip dari keterangan fotonyac Selasa (29/6/2021).

Kemudian, cara yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu, cara yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan dan meminta ketenangan untuk menerima segala hal yang terjadi dalam hidup. “Ada banyak hal dalam hidup yang kita ngga bisa ubah atau kontrol.. Terima aja, relain aja karena ya mau kita pusingin atau stressin kayak apa juga, ya percuma.. Buat apa, toh kita ga bisa ubah. Ada juga beberapa hal yang kita ga suka dan matter tapi bisa kita ubah.. Just do it,” tulis Aurelie. Dia mengatakan, hal terpenting adalah fokus dengan apa yang bisa dikontrol dan bis membuat diri menjadi lebih baik. Dia mencontohkan, saat dia mencoba menurunkan berat badan usai naik beberapa kilogram karena tuntutan film. “Buat judul film kemarin aku disuruh naikin berat badan sampe 60kg.. Setelah filmnya selesai aku ngga suka sama berat badan aku, bukan karena apa-apa yaa tapi ngga nyaman aja, gerakan jadi slow dll.. Tapi aku bisa ubah kalau aku mau.. Untuk hasil yang berbeda harus melakukan hal yang berbeda juga,” jelas dia.