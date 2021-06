TIMNAS Inggris sukses melibas musuh abadinya, Jerman di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Three Lions (julukan Inggris) melenggang ke perempatfinal Euro 2020 lewat kemenangan manis 2-0 atas Jerman.

Kemenangan manis Inggris semalam meninggalkan banyak cerita dan momen menarik yang menyedot perhatian. Salah satunya kehadiran para Wife and Girlfriends alias WAGs yang datang langsung menyaksikan laga Inggris vs Jerman di Stadion Wembley.

Berikut potret para WAGs Inggris saat datang ke Wembley yang dikutip dari Thesun, Rabu (30/6/2021).

Katie Goodland





Pertama ada potret Katie Goodland istri Hary Kane berfoto selfie sebelum menyaksikan laga Inggris vs Jerman. Dia tampil mengenakan jersey Inggris warna biru dan ripped jeans. Gayanya makin kece dengan sling bang warna hijau dan sneakers putih.

Kehadirannya di stadion tentu memotivasi Hary Kane. Terbukti, sang suami mencetak gol penutup di laga melawan Jerman tersebut.

Baca Juga : Istri Seksi Pakai Baju Renang, Harry Kane Membara Jelang Piala Eropa 2020

Fern Hawkins





Selanjutnya ada si fisioterapis cantik Fern Hawkins. Dia merupakan tunangan dari bek Inggris, Harry Maguire. Fern Hawkin tertangkap kamera sedang berjalan menuju Wembley bersama sang anak.

Fern Hawkin tampak cantik mengenakan jersey Inggris warna putih bernomor 6 milik Maguire, dan jaket kulit coklat. Dia memadukannya dengan celana jeans panjang dan sneakers warna putih.

Kehadiran Fern Hawkins terbukti ampuh memotivasi Maguire yang tampil apik di lini pertahanan meredam gempuran serangan Jerman. Tak heran jika Maguire dinobatkan sebagai man of the match di laga Inggris vs Jerman semalam.

Baca Juga : Pesona WAGs Inggris, Fern Hawkins Si Fisioterapis Cantik Penakluk Hati Harry Maguire

Sasha Attwood





Sasha Attwood merupakan kekasih dari pemain yang dielu-elukan fans Inggris semalam, Jack Grealish. Sasha datang dengan gaya modis mengenakan jersey Inggris dipadukan jaket denim serta celana cargo warna krem.

Tak ketinggalan, Sasha menenteng tas warna emas dan sneakers membuatnya makin modis. Kehadirannya pun terbukti ampuh membuat sang kekasih Jack Grealish tampil hebat.

Jack masuk di pertengahan babak kedua menggantikan Bukayo Saka, dua gol kemenangan Inggris pun tercipta berkat andilnya. Pertama dari Raheem Sterling, dan gol kedua dilesakkan Hary Kane berkat assist Jack. Namanya pun dinyanyikan oleh suporter Inggris di Wembley.

Megan Davison Berikutnya ada sosok cantik di balik gemilangnya penampilan kiper Jordan Pickford selama Euro 2020, Megan Davison. Si pirang cantik selalu setia menyaksikan Pickford berlaga. Berkat dukungannya, gawang Pickford masih 'perawan' di empat laga Euro 2020. Di laga semalam, Megan Davison datang dengan gaya stylish. Dia mengenakan jersey Inggris lengan panjang warna oranye. Megan juga memakai celana panjang warna putih yang senada dengan sling bag yang dipakainya. Sneaker warna putih-hitam membuatnya stylish nan sporty. Baca Juga : 4 Potret WAGs Inggris Megan Davison Tebar Pesona di Stadion Wembley Anouska Santos Selanjutnya ada Anouska Santos, kekasih dari bek kiri Inggris, Luke Shaw. Dia terlihat turun dari mobil sesaat memasuki stadion Wembley. Dia megenakan jersey Inggris warna putih dan jaket denim dipadukan celana panjang hitam. Selain itu, dia sempat mengabadikan momen IG Story dengan pesan football's coming home usai kemenangan Inggris atas Jerman. Baca Juga : Gaya Seksi Kekasih Luke Shaw Dukung Inggris di Euro 2020 Sementara itu, WAGs Inggris memang kerap bersama-sama menyaksikan laga di stadion. Sebelumnya mereka pernah mengunggah foto bersama dalam satu frame pada laga pembuka Inggris vs Kroasia 13 Juni 2021. Momen itu diabadikan oleh Megan Davison di Instagramnya. Dalam foto berpose Megan Davison, Fern Hawkins, Anouska Santos, Annie Kilner, hingga Charlotte Trippier. WAGs Bersatu Inggris Tak Bisa Dikalahkan, harapan semua fans Three Lions tentunya hingga menjadi juara Euro 2020.