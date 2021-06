KALI ini model dan presenter JRyan Karsten membagikan jadwal workout yang efektif di YouTube channel miliknya. JRyan berharap hasil sharing-nya ini dapat dijadikan referensi bagi penonton yang ingin workout secara konsisten.

JRyan mengungkapkan bahwa kebutuhan workout dan goal yang dimiliki tiap orang tentu berbeda-beda, jadi yang utama dalam membuat jadwal yaitu menentukan body goals.

“What is your body goals? Lo mau bulky, mau keringin, mau punya badan seperti bodybuilder, atau mau punya badan kayak gue ya gak kurus banget gak ga gede banget alias so so, atau mau cari sehat aja tanpa perhatiin bentuk tubuh?” tutur JRyan.

Kemudian JRyan menjelaskan beberapa tipe bentuk tubuh yaitu ectomorph, mesomorph, dan endomorph. JRyan berawal dari tipe badan ectomorph yang cenderung susah gemuk, maka dari itu tantangan yang ia hadapi adalah menjaga berat badan supaya tetap ideal.

“Untuk menjaga berat badan buat para ectomorph itu latihan beban sudah gak bisa ditawar lagi. Karena buat ecto susah naikin berat badan hanya dengan makan yang banyak aja” jelas JRyan.

Kemudian JRyan menyebutkan bahwa mesomorph merupakan bentuk tubuh yang paling fleksibel, sedangkan jika kamu endomorph, maka butuh lebih banyak usaha workout dan perlu menjaga asupan makanan.

