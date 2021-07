IBU hamil memang sempat menjadi salah satu orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin Covid-19. Meskipun pada akhirnya vaksin untuk ibu hamil tetap diberikan, lantaran cukup banyak ibu hamil yang akhirnya terpapar Corona.

Data dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), pada periode April 2020-2021 ada 536 ibu hamil yang dinyatakan positif Covid-19. Meskipun, sebagian besar mereka tidak bergejala (OTG). Oleh karenanya, pemberian vaksin untuk ibu hamil dianggap penting.

Berdasarkan studi yang dilakukan The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), Developmental and Reproductive Toxicity (DART), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), serta Guidelines Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan vaksin Covid-19 yang ada saat ini, aman dan tidak memiliki efek samping bagi janin. Lantas apakah vaksin bakal memberikan kekebalan pada janin?

Sekjen Perhimpunan Obstetri Ginekolog Indonesia (POGI), Prof Dr dr Budi Wiweko, SpOG(K), mengatakan bahwa antibodi yang dimiliki ibu hamil usai divaksinasi dapat memberikan kekebalan pula bagi janin yang ada dalam kandungan. Kekebalan tersebut berasal dari ibu hamil yang disalurkan melalui plasenta ke dalam janin. Ia pun menjelaskan waktu yang ideal bagi ibu hamil untuk mendapatkan vaksin.

“Jadi paling lambat usia kehamilan 33 minggu, ibu hamil sudah divaksin untuk memberikan perlindungan terhadap janinnya. Sementara waktu minimal bagi ibu hamil divaksin adalah 13 minggu kehamilan agar tidak mengganggu pembentukan janin," kata Prof Budi, dalam sesi jumpa pers IDI, Jumat (2/7/2021).

"Meski Developmental and Reproductive Toxicity (DART) menyatakan studi pemberian vaksin pada hewan dinyatakan aman,” tambah dia.

Meski demikian, Prof Budi mengatakan belum diketahui berapa tingkat efektivitas dan imunogenitas vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil. Hal ini dikarenakan uji klinik terkait vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil masih sangat terbatas. Pada kesempatan yang sama, Prof Budi pun memastikan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil aman dilakukan menggunakan segala macam vaksin yang tersedia di Indonesia. “Semuanya (Vaksin) bisa, tapi tergantung dari endorsment dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Negara yang udah ada (Emergency Use Authorization) EUA ya Amerika menggunakan Pfizer dan Moderna. Dosis vaksinnya sama dengan masyarakat biasa, tidak berbeda," kata dia. "Dari data yang dipublish pada Maret 2021, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada ibu hamil adalah nyeri pada lokasi injeksi. Jadi banyak obat analgetik yang bisa diberikan dan aman seperti paracetamol dll,” tuntasnya.