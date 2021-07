ARTIS cantik Aurelie Moeremans baru-baru ini membuat netizen kagum dengan penampilannya. Aurelie tampil seksi dalam balutan bikini two piece warna hitam.

Potretnya mengenakan bikini itu dibagikan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Aurelie membagikan tiga cara mensyukuri hidup.

Selain itu, aktris kelahiran Belgia tersebut juga membagikan caranya agar dapat menurunkan berat badan dan kembali langsing seperti sekarang.

“Akhirnya aku rajin olahraga, aku makan makanan sehat, aku bikin racikan detox setiap pagi dll, akhirnya aku mendapatkan hasil yang lebih baik.. Sekarang aku back in shape dan fit lagi, proud of my self & happy karena taking care of our bodies itu salah satu form of loving yourself. Focus sama apa yang kamu bisa control aja. Jangan menghabiskan waktu dan tenaga kamu buat sesuatu yang ngga bisa kamu control. Percuma," ungkap Aurelie.

Baca Juga : Aurelie Moeremans Mendadak Botak, Netizen Tambah Sayang: Cantiknya Enggak Hilang

Unggahannya itu mendapat banyak komentar dari netizen. Menurut netizen, tulisan Aurelie tentang sangat menginspirasi.

Keren kak Aurel,” kata netizen di kolom komentar. “Caption-nya menginspirasi. Focus on the things you can control,” komentar yang lainnya.

(hel)