ARTIS Jane Shalimar meninggal dunia pada hari ini, Minggu 4 Juli 2021. Ia wafat setelah berjuang melawan covid-19 yang diderita beberapa waktu belakangan. Jane Shalimar dilaporkan sempat beberapa kali mengalami kritis usai dinyatakan terinfeksi covid-19.

Pada 1 Juli silam, Adhi adik ipar Jane Shalimar mengatakan kondisi ibu satu anak tersebut sudah membaik meski masih dirawat di ruang ICU. "Sudah mulai ada kemajuan. Saturasi oksigennya juga sudah mulai naik," ujarnya kepada awak media kala itu.

Baca juga: Artis Jane Shalimar Meninggal Dunia

Meski kondisinya berangsur baik, Adhi mengatakan Jane masih harus bergantung pada alat bantu pernapasan alias ventilator. "Karena kan kondisi beliau belum sadar. Jadi memang masih belum bisa diajak komunikasi," katanya menambahkan.

Tapi takdir berkata lain, hari ini Jane Shalimar berpulang ke Rahmatullah. Rencananya jenazah Jane akan dikebumikan pada hari ini juga di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, menerapkan protokol kesehatan ketat.

Di luar dari kabar duka ini, banyak kenangan manis yang hadir dari sosok Jane Shalimar. Salah satunya tampilan cantik Jane Shalimar, baik dalam tata rias maupun berhijab.

Berikut ini deretan kenangan manis Jane Shalimar dalam berpenampilan yang selalu diingat publik Tanah air, sebagaimana telah Okezone rangkum.

Baca juga: Jane Shalimar Meninggal Dunia, Netizen: Semoga Husnul Khatimah

1. Makeup cantik simpel

Dalam gaya makeup kali ini Jane Shalimar tampil cantik dengan riasan simpel. Ia tampak santai berfoto dengan wajah penuh makeup ringan.

Warna lipstick yang digunakan tidak terlalu tebal. Kemudian bulu mata yang ditata makin lentik dan eye shadow simpel pula. Jane menjelaskan makeup karya Azani Karina ini bagian karya seni yang memberikan semangat.

"Makeup is an ART, but beauty is a SPIRIT," tulis Jane Shalimar kala itu dalam unggahan di akun Instagram-nya @janeshalimar_1.

2. Memesona dengan retouch eyelash Kali ini Jane Shalimar tampil memesona dengan retouch eyelash. Masih dengan tampilan simpel dan cantik, Jane berfoto dengan gaya natural. Ia pun tampak puas dengan hasil riasannya. Jane menyatakan matanya jadi tampak berbeda, makin tambah kece. Apalagi, ia hanya menggunakan makeup yang simpel, dan tampilan matanya pun jadi lebih menarik perhatian. "Berhubung weekend, retouch eyelash, krn kece banget hasilnya. Thank u so much krn selalu standby utk mempercantik mataku. Love the result. Have a great weekend semuaaa," ungkap Jane Shalimar ketika itu. Baca juga: Mengenang Jane Shalimar, Debut sebagai Bintang Iklan hingga Aktif Berpolitik