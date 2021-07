JANGAN lewatkan Community Week iNews.id bertajuk Muda & Berkarya live on TikTok bersama Christie Basil dan Tommy Teja pada Senin 5 Juli 2021, pukul 14.00 WIB. Acara ini akan dipandu host Lucky.

Christie Basil adalah fashion designer. Perempuan kelahiran 19 April 1995 ini merupakan lulusan Nafa, Singapura dan Fashion Design di Northumbria University, Inggris.

Dia sebagai Founder of Atvezzo dan By Christie Basil. Atvezzo bergerak di bidang retail/fashion, ready to wear khusus perempuan. Sementara By Christie Basil khusus custom wedding gown.

Adapun Tommy Teja merupakan entrepreneur. Dia lulusan Digital Textile Design Specialist dari University of The Arts London (2007) dan Bachelor of Commerce Universitas Melbourne, Australia (2013).

Tommy adalah Founder and CEO of Zalmon Fabric, Founder and CEO of Zayana Organic, Founder and CEO of Bursa Kain, dan Co-Founder of Zando Digital.

Talk show bersama Christie Basil dan Tommy Teja sangat menarik. Kamu bisa menyaksikan event live-nya di TikTok @inewsdotid #IniBaruBerita #Webinar #iNewsid #TikTok #CommunityWeek #muda&berkarya.

(han)