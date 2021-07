VAKSIN memang menjadi satu-satunya cara untuk mencegah virus Covid-19 yang sudah diakui oleh WHO. Memang, saat ini banyak obat diklaim bisa mengobati Covid-19, hanya saja obat-obatan tersebut hanya membantu pengobatan, bukan sebagai obat utama.

Taoi, ternyata masih banyak orang-orang yang tidak mau divaksin dengan berbagai macam alasan. Hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya hoax yang beredar di masyarakat.

Nah, baru-baru ini akun Twitter dengan nama pengguna BordersAgainst mengunggah sebuah foto hasil tangkapan layar sebuah unggahan di Facebook yang menunjukkan atlet tinju Mike Tyson mengenakan sebuah baju bertuliskan “TRUST IN GOD NOT IN VACCINE”, atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “PERCAYA PADA TUHAN BUKAN PADA VAKSIN”.

NARASI:

“Percayalah pada Tuhan bukan pada vaksin – Mike Tyson”

NARASI DALAM GAMBAR:

“Mantan juara tinju Mike Tyson menyatakan “ Aku percaya pada Tuhan, bukan pada Vaksin “ melalui baju yang ia kenakan.”

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut adalah hasil suntingan. Foto asli menunjukkan Tyson yang tengah mengenakan salah satu desain baju yang menjadi souvenir resmi bagi klub penggemarnya.

Foto asli dapat dilihat dalam unggahan di akun Instagram resmi Mike Tyson pada 24 November 2020 lalu. Lebih lanjut, melansir dari Reuters, salah satu perwakilan dari Mike Tyson, Joann Mignano juga telah menegaskan bahwa foto tersebut merupakan hasil suntingan.

Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Twitter dengan nama pengguna BordersAgainst tersebut dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi/Manipulated Content.

(mrt)