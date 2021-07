KASUS positif di Indonesia memang sudah memasuki level darurat. Pemerintah pun terpaksa menutup banyak akses di Jawa-Bali, agar mobilitas masyarakat dapat terkendali. Hal ini, dimaksudkan agar kasus positif Covid-19 bisa dikendalikan.

Masalah ini pun bukan hanya menjadi perhatian pemerintah saja, tapi juga dokter di Amerika serikat. VP/CQO/Chief of Infectious Diseases University of MD UCH, Faheem Younus, MD lewat Twitternya @FaheemYounus menyoroti peningkatan drastis kasus Covid-19 di Indonesia.

"It’s Indonesia. A country of 270 million ppl is being silently decimated by COVID. Healthcare system collapsing.

Needs urgent global intervention to fight the disaster unfolding," tulis dia dalam unggahannya.

Atau dalam terjemahan bebasnya, Indonesia negara dengan penduduk 270 juta jiwa tengah dihantam oleh Covid-19. Sistem kesehatannya pun kewalahan.

Dibutuhkan intervensi secara global untuk melawan bencana yang sedang berlangsung ini. Rupanya dokter Faheem juga mengamati perkembangan hoax di Indonesia.

Bahkan, dia juga mengomentari hoax yang terjadi di Indonesia. Agar masyarakat paham, dokter ini pun menuliskannya dalam Bahasa Indonesia.

Masalahnya:

Penyebar isu di Facebook/Whatsapp yang menyarankan untuk tidak vaksinasi TIDAK AKAN ngurusin kamu di ICU ketika kamu sekarat kehabisan oksigen karena varian Delta.

Solusinya gampang:

Berhenti membuang-buang waktu di whatsapp. Dapetin vaksin.

Meski begitu, dokter Faheem juga memberikan tips agar tetap aman di masa pandemi. Menurutnya, agar terlindung dari virus, masyarakat akan lebih baik jika menggunakan masker KN95.

"Jangan berjabat tangan. Hindari pertemuan dalam ruangan dengan orang. Jika Anda harus bertemu orang, buka jendela, cuci tangan dan kurangi durasi paparan. Dapatkan vaksinasi," tulisnya

Aksi dokter Faheem ini pun diapresiasi oleh putri mediang Gus Dur, Alissa Wahid. Lewat Twitternya, @AlissaWahid, dia pun menyebut bahwa dokter Faheem telah menjadi selebriti di Indonesia.

"@FaheemYounus

jadi dokter selebtwit di Indonesia sekarang.





Thank you for caring, Dr. Faheem. You are the out of town expert with the briefcase that we're needing right now. God bless you," tulis Alissa Wahid.