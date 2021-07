NYARIS semua sektor industri terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Namun, tak jarang perubahan karena pandemi membawa peruntungan bagi sebagian orang.

Salah satunya bagi Christie Basil, fashion designer muda yang memiliki label Atvezzo dan By Christie Basil. Atvezzo bergerak di bidang retail/fashion, ready to wear khusus perempuan. Sementara By Christie Basil khusus custom wedding gown.

Tentu sebagai desainer gaun pengantin, usaha perempuan kelahiran 19 April 1995 ini turut terkena imbas. Namun, di saat itu, dia langsung mengubah strategi dan memaksimalkan adanya media sosial.

“Sebelum ada pandemi ini kan acara wedding pasti offline, ada pesta besar dan tentunya tamunya banyak. Kalau sekarang kan enggak bisa, mereka biasanya lebih ke intimate, acara-acara yang hanya melibatkan family aja, lebih private. Dari situ, aku bisa adjust untuk mengubah market aku ke intimate wedding,” kata Christie Basil dalam acara Community Week ‘Muda & Berkarya’ yang disiarkan di Live TikTok, Senin (5/7/2021).

Perempuan lulusan Nafa, Singapura dan Fashion Design di Northumbria University, Inggris, ini lalu memanfaatkan TikTok untuk menjadi sarana marketing yang manis. Dia mengatakan, banyak pengantin yang ingin berbagi kabar bahagianya di platform tersebut.

“Kalau aku lihat, belum banyak desainer yang main di TikTok. Mungkin yang baru fokus aku saja. Dari situ, banyak market wedding intimate itu yang ke aku agar pernikahannya itu tayang di FYP (for your page) sehingga bisa dilihat lebih banyak orang, dan yang kasih wishes pun lebih banyak juga pastinya,” ujarnya.

Tak hanya memanfaatkan media sosial, Christie Basil juga memaksimalkan teknologi internet untuk memudahkan customer di masa pandemi, terlebih di waktu PPKM darurat seperti sekarang.

“Sekarang kita itu bisa fitting custom online. Kita bikin ada measurement guide yang khusus kita bisa share ke mereka, mereka bisa ukur sendiri, terus untuk fitting bisa dikirim khusus buat custom online. Kalau ada kendala, kita juga tetap share di sosial media, agar orang bisa tahu kalau ada kendala tertentu seperti terkait pengiriman atau produksinya,” ujarnya.

Diketahui dari salah satu video TikTok-nya, bahwa Christie Basil kebanjiran pesanan hingga akhir tahun depan gara-gara platform tersebut. “TikTok bener-bener magic. Jadi setelah orderan sampai akhir tahun 2022 membludak banget, akhirnya harus beberes gudang dan mengisi bahan buat tahun depan, semua pola dari bulan lalu akhirnya harus aku buang,” kata dia di salah satu video TikTok-nya. Di videonya dia mengatakan hendak berbagi pola-pola gaun nikah yang sudah dibuatnya. "Buat aku pola adalah kunci kecantikan gaunnya. Tapi aku bukan orang yang merahasiakan pola dan happy banget kalau bisa membantu yang lain. Bingung banget mau dikemanain lagi. Jadi buat kalian yang berminat bisa ke IG aku dan DM langsung, siapa tau kalian beruntung," ujarnya.