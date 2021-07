JAKARTA - Anda yang harus berada di rumah saja bersama keluarga selama 24 jam di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa melakukan berbagai kegiatan di sela pekerjaan Anda.

Kegiatan ini bisa mulai dari bermain bersama anggota keluarga hingga menciptakan suasana makan malam seperti di restoran.

Berikut rangkuman kegiatan yang bisa Anda dan keluarga lakukan selama PPKM bertepatan dengan perayaan Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni 2021:

1. It's family game time!

Bermain bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk anak. Tidak hanya seru, anak juga bisa belajar menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan motorik saat bermain. Pilihlah permainan yang bisa dimainkan sekeluarga, seperti board games.

2. I love movie nights!

Anda bisa mengajak kecil menonton bareng film favoritnya. Setelah selesai menonton, ajak dia menceritakan ulang bagian film yang paling disukainya dan tanyakan juga alasannya. Anda juga bisa mengajaknya berdiskusi dan mengajarkannya mengenai hal baik dan buruk yang dapat dipetik dari film tersebut.

3. Let's go on a virtual trip!

Coba ajak si kecil untuk menjelajahi dunia di luar rumah secara virtual. Anda dan pasangan bisa mencari berbagai perjalanan virtual secara daring. Sebelum memutuskan tujuan perjalanan virtual Anda, coba tanyakan pendapat si kecil, kira-kira tempat, kota atau negara mana yang ingin ia kunjungi secara virtual. Untuk menjadikannya lebih seru, terapkan dress code. Misalnya, biarkan si kecil memakai baju pantai jika ia ingin ke Bali; atau biarkan ia mengenakan baju jersey favoritnya jika ia ingin ke stadion untuk menonton pertandingan sepakbola.

4. When I was your age!

Anda bisa membagikan kisah saat seusia si kecil. Ini bisa jadi diskusi yang seru. Dengan iringan musik, suasana akan jadi lebih menyenangkan. Tinggal minta si kecil untuk mencari lagu yang disukai di aplikasi di laptop atau tablet. Ceritakan kalau Anda dulunya memutar CD atau bahkan kaset. Jika si kecil sekarang berkirim pesan secara daring, dahulu Anda berkirim SMS atau surat. Kakek dan nenek juga bisa ikut berbagi pengalaman mereka yang pastinya akan lebih seru lagi.

5. Dine at our special restaurant! Anda dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan untuk si kecil dengan mengajakanya menikmati hidangan istimewa dengan suasana restoran. Siapkan meja dengan semua perlengkapan seperti di restoran, lengkap dengan bunga di vas dan peralatan makan yang tertata rapi. Persilakan si kecil untuk duduk di kursinya dan berikan kepadanya menu yang ditulis tangan berisikan hidangan-hidangan yang akan dinikmati bersama. Anda dan pasangan kemudian secara bergantian berlakon sebagai pramusaji dan menyajikan makanan. 6. I love cooking with mom and dad! Sebelum makan, Anda perlu menyiapkan makanan dulu. Memang sekarang memesan makanan sudah sangat mudah, tapi ada baiknya kalau Anda memasak makanan sendiri. Selain untuk tahu pasti bahan-bahan yang dipakai, memasak bersama juga bisa menjadi kegiatan yang seru untuk dilakukan bersama anak-anak.