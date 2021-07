AKTRIS Korea Selatan terkenal dengan tampilan glowing dan awet muda, jauh dari usia sebenarnya. Contohnya, Seo Hyun Jin, bintang drama Korea (Drakor) You Are My Spring yang ternyata secara perhitungan usia Korea, tahun ini menginjak usia 37.

Di usianya yang sudah 37 tahun, aktris yang dijuluki sebagai ratu Rom-Com satu ini tak hanya terlihat cantik menawan dan awet muda, tak terlihat seperti hendak menjelang kepala 4. Seperti aktris Korea lainnya, Seo Hyun Jin memiliki sederet rahasia dalam menjaga kecantikannya.

Pertama dalam menjaga bentuk tubuhnya agar tetap langsing ideal, wanita yang mengawali debutnya sebagai anggota girl group ini rutin berolahraga pilates. Untuk pilates, Seo Hyun Jin mengaku biasanya ia berolahraga pilates tiga kali dalam satu minggu.

Sementara untuk kecantikan dan kesehatan kulit wajahnya, mengutip Yahoo, Selasa (6/7/2021) pemeran Kang Da Jung dalam drama You Are My Spring ini menyebut selalu rajin melakukan perawatan ke dermatologis. Apalagi jika ia sedang membintangi drama atau proyek pekerjaan terbaru.

“Jika kita tidak berupaya ekstra, kita akan tertinggal di belakang,” ungkapnya.

Tak hanya agar kulit wajahnya sehat dan tampak awet muda, dalam merawat kulit wajahnya, mengutip Kpop Herald, dalam wawancara bersama majalah Elle Korea, Seo Hyun Jin menggunakan cleansing balm agar kulit wajahnya tetap bersih dan cerah dari tumpukan debut kotoran dan sisa-sisa pulasan makeup, sekaligus menjaga agar kulit tetap lembap.

Masih belum cukup, wanita kelahiran 27 Februari tersebut juga tak pernah absen menggunakan pelembap, sunscreen dan sheet mask sebagai perawatan sehari-hari agar kulit wajahnya tak cepat rusak.

