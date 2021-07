Usia dewasa termasuk fase yang menantang dalam perjalanan hidup seseorang. Saat dewasa, kita memegang kendali penuh akan arah hidup, bebas membentuk hidup seperti yang kita mau. Sayangnya, banyak anak muda yang masih bingung atau belum bisa menentukan arah hidupnya kendati sudah memasuki usia dewasa. Hal ini karena mereka belum menemukan passion dan purpose hidupnya, atau merasa kurang percaya diri. Selain itu bisa juga karena merasa backgroundnya tidak mendukung atau tak mempunyai modal yang cukup untuk mengejar mimpinya.

Berangkat dari concern akan masa depan generasi muda Indonesia, Young On Top kembali mengadirkan Young On Top National Conference (YOTNC) 2021 From Home. Event tahunan terakbar Yong On Top ini akan menghadirkan banyak top speakers untuk menginsipirasi dan meng-encourage anak muda Indonesia agar berani maju menyongsong masa depan. Sandiaga Uno, Tasya Kamila, Axton Salim, Maya Watono, Billy Boen, dan speakers akan hadir bagi puluhan ribu anak muda Indonesia di kanal Youtube Young On Top.

Merasa bimbang akan masa depan bukanlah fenomena yang tak umum dirasakan anak muda. Banyak yang melihat hambatan dalam meraih mimpi atau cita-cita, demotivasi, mengalami quarter-life crisis, belum menemukan passion dan purpose hidupnya Bahkan ada juga yang bimbang akan pilihan karir maupun pilihan jurusan kuliah yang tepat.

Selain itu, ada juga anak muda yang merasa tertinggal dari teman sebaya atau terjebak dalam kondisi saat ini yang serba tak pasti yang pada akhirnya membuat mereka bimbang untuk terus maju. Young On Top sebagai perusahaan komunitas yang bervisi to create stronger generations of Indonesia kemudian melahirkan acara Young On Top National Conference (YOTNC). Yaitu sebuah acara tahunan yang telah konsisten digelar sejak 2011.

YOTNC merupakan sebuah konferensi anak muda Indonesia yang mengundang para top speakers untuk berbagi kisah sukses dan inspiratif dari perjalanan karir atau bisnisnya kepada anak muda Indonesia. Diharapkan, lewat YOTNC 2021 From Home puluhan ribu anak muda Indonesia di seluruh penjuru tanah air terinspirasi menjadi #AnakMudaBeraniMaju dalam mencapai impian, cita-cita, tangga kesuksesan karir dan bisnis, serta pendidikan.

"Carilah inspirasi sebanyak mungkin, karena dari situ kita bisa menciptakan motivasi dari dalam diri untuk berani terus maju. Agar kita gak bimbang lagi akan masa depan, salah satu caranya adalah mencoba berbagai macam hal yang kamu suka untuk menemukan passions dan tujuan hidup," ujar Billy Boen, Founder & CEO Young On Top.

Inspirasi, insight, dan kisah sukses akan dihadirkan dalam YOTNC 2021 From Home pada 17 Juli mulai pukul 9.00 hingga 17.30 WIB. Para speakers yang hadir berasal dari berbagai background dan bidang seperti menteri, CEO, direktur, hingga selebriti. Mereka akan sharing topik-topik menarik dan pastinya bermanfaat bagi anak muda Indonesia.

Salah satu speaker yang akan hadir adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . Sandiaga memiliki perjalanan karir yang impresif mulai dari saat ia bekerja di corporation, lalu sebagai pebisnis ulung hingga karirnya melejit di bidang politik.

Ia siap membagikan insight dan pandangannya akan peluang dan kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. Selain Sandiaga, Axton Salim (Direktur Indofood) juga akan membagikan insight dan kisah perjuangannya menentukan tujuan hidup. Tema women empowerment juga akan dibahas pada YOTNC 2021 From Home, dimana Maya Watono, CEO Dentsu Aegis Network (DAN) Indonesia akan membagikan kisah inspiratif serta suka dukanya menjadi CEO perempuan pertama agensi periklanan terbesar di Indonesia.

Jangan lewatkan juga bagaimana Tasya Kamila bercerita tentang pandangannya tentang pentingnya pendidikan dalam hidup, meskipun ia sendiri telah cukup sukses di dunia entertainment. Selain nama-nama diatas, masih ada top speakers lainnya yang juga keren dan inspiratif seperti Handayani (Direktur Konsumer BRI), Arga Nugraha (Direktur Jaringan & Layanan BRI), Johnny Widodo (CEO OLX Group Indonesia), Pieter Lydian (Country Director Facebook Indonesia), dan sebagainya.

Sama seperti di 2020, YOTNC 2021 From Home akan kembali diadakan secara online lewat kanal YouTube Young On Top karena pandemi yang masih berlangsung. Bagi kamu yang tak mau ketinggalan event spektakuler ini, jangan lupa untuk RSVP ke youngontop.com/yotnc segera. Kamu juga berkesempatan memenangkan Grand Prize motor listrik Smoot dengan registrasi di aplikasi Social Connext. Caranya cukup dengan download aplikasi Social Connext (khusus android) lalu registrasi. YOTNC 2021 From Home dipersembahkan oleh Young On Top untuk #AnakMudaBeraniMaju bekerjasama dengan Astra, BRImo, Bank BRI, Optik Seis, serta Smoot. (CM

(yao)