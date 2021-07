Memiliki kulit wajah bercahaya atau glowing merupakan impian banyak orang, khususnya kaum wanita. Rata-rata mereka beralasan, kulit bercahaya itu tanda-tanda kulit yang sehat, terawat dan menarik.

Cho Hye Joo, salah seorang aktris terkenal dari Korea yang merawat kulit wajah dengan baik dan menjaga kulitnya bercahaya, membagi tips menjaga kesehatan kulit wajah agar tetap bercahaya. Menurutnya, yang paling penting, menjaga keseimbangan minyak dan air di kulit wajah.

“Bagi saya, melembabkan dan menghidrasi kulit adalah yang paling penting. Saya pikir menjaga keseimbangan minyak-air yang tepat di kulit adalah dasar untuk kulit yang sehat, bercahaya, dan tampak awet muda. Dan karena kulit kita terhidrasi dengan sangat mudah, saya pastikan saya memiliki waktu yang tepat untuk ritual perawatan kulit. Pagi saya menggunakan produk favorit saya seperti toner Aqualauronic dan Luminous Glow Eye Cream For Face untuk memastikan bahwa saya terlihat terbaik setiap hari,” ujar Cho Hye Joo di Jakarta.

Sementara penyanyi Tanah Air Mira Kirana juga mempunyai tips menjaga kondisi kulit tetap terawat. Selain perawatan dari luar, dia membiasakan diri dengan minum banyak air putih dan rutin mengonsumsi vitamin E.

“Banyak minum air putih dan menggunakan skincare yang cocok. Kalau keluar rumah, jangan lupa sunscreen dan sunblock jika berpanas-panasan. Jalan lupa juga, rajin maskeran minimal seminggu sekali. Saya biasanya menggunakan perawatan kulit, seperti krim pagi, krim malam, toner, serum, sunscreen, sunblock, dan mengonsumsi vitamin E,” kata Mira Kirana, Rabu (7/7/2021).

Untuk mendapatkan kulit bercahaya hanya dalam 31 hari, banyak yang berpikir akan mudah, hanya dengan mengoleksi semua produk makeup. Padahal jika tidak merawat kulit dengan baik, tentu Anda tidak akan mendapatkan kulit dengan natural radiance yang membuat Anda terlihat sehat dan flawless.

Memiliki kulit bercahaya, memang sebagian berasal dari perawatan kulit dan penggunaan makeup yang tepat. Tapi sebagian lagi berasal dari perawatan diri. Gaya hidup, rutinitas, dan olahraga adalah beberapa cara termudah untuk memperbaiki kondisi kulit.

Dengan pola hidup yang baik ini, Anda akan mendapatkan lebih banyak energi dan merasa jauh lebih tenang, lebih bahagia, dan tidak terlalu stres.

Kunci untuk kulit bercahaya dimulai dengan membersihkan kulit, menghilangkan kotoran, minyak dan pertikel polusi yang dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan kulit kusam. Cuci wajah di pagi dan malam hari dengan pembersih wajah, sambil memijit ringan dalam gerakan melingkar.

Kalau ingin kulit lebih bercahaya, lapisi dengan pelembab. Saat dilembabkan, kulit akan memantulkan cahaya dan membuatnya tampak lebih bersinar. Pastikan melindungi kulit dengan sunscreen atau krim siang hari, karena pelupasan membuat kulit lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar matahari.

Untuk mendapatkan kulit kencang secara instan dan meningkatkan kilau saat kulit terasa kurang cerah, Anda bisa memakai masker wajah yang menghidrasi dan biarkan meresap ke dalam kulit setiap malam sebelum tidur.

