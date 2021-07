AGAR tidak terpapar virus Covid-19, kita memang harus rajin mencuci tangan. Mencuci tangan pun harus dilakukan dengan sabun dan air mengalir, serta dilakukan minimal 20 detik.

Tapi, selain menggunakan sabun dan air untuk mencuci tangan biasanya seseorang akan menggunakan hand sanitizer. Tidak heran, jika banyak orang kerap menyediakan hand sanitizer di dalam tas mereka.

Dokter Faheem Younus membagikan cuplikan video mengenai bagaimana cara cuci tangan yang benar menggunakan hand sanitizer. Dari video tersebut, bisa dikatakan bahwa tak ada perbedaan cuci tangan pakai hand sanitizer dengan pakai sabun dan air mengalir.

Ini yang harusnya jadi perhatian semua orang. Banyak dari Anda mungkin menggunakan hand sanitizer sebatas gosok-gosok di permukaan tangan saja. Padahal, menggunakan hand sanitizer harus sama persis dengan Anda cuci tangan pakai sabun.

Dijelaskan di video tersebut bahwa hal pertama yang harus dilakukan setelah hand sanitizer sudah di telapak tangan adalah mengusapnya lembut di telapak tangan. Kemudian, Anda usapkan hand sanitizer yang masih ada di telapak tangan ke muka tangan secara bergantian kiri dan kanan.

Jangan sampai lupa untuk menggosok sela-sela jari dengan telapak tangan Anda. Jika sudah, usapkan kembali hand sanitizer di telapak tangan dengan gaya menyilang di dalam genggaman.

Hal yang kerap dilupakan adalah menggosok jari-jari tangan dengan gaya seperti penyanyi seriosa. Ya, ini penting agar kuku-kuku jari Anda ikut tersapu oleh cairan hand sanitizer-nya.

Nah, gerakan berikutnya adalah menggosok ibu jari dengan meraihnya dan menggosoknya secara memutar, bergantian dari kiri ke kanan atau sebaliknya.

Untuk gerakan terakhir, ini waktunya memastikan kuku Anda ikut tercuci dengan baik. Caranya, buat kuncupan di tangan lalu tempatkan ujungnya di telapak tangan. Lakukan gerakan memutar.

Dari semua gerakan itu, bisa dikatakan bahwa membersihkan tangan dengan hand sanitizer juga membutuhkan waktu 20 detik lamanya dan pastikan semua area tangan dibersihkan dengan baik. Jangan sampai tangan masih basah lalu Anda memegang benda lain karena ini berisiko menyebabkan penumpukan patogen berbahaya.

Video yang diunggah Dokter Faheem Younus ini sudah ditonton 13,2 ribu kali di Twitter dengan respons yang sangat baik. Ada lebih dari 1,3 ribu netizen menyukai unggahan itu dan komentar netizen Indonesia amat baik mengenai hal ini.

"Kayak gerakan cuci tangan, ya Dok. Really appreciate for writing information in Bahasa," kata @santi_there***.

"Sampai pakai hand sanitizer aja orang Indonesia harus diajari dulu sama pak Dokter. Matur tengkiu pak," tulis @MbakD***.

"Sama kayak cara mencuci tangan sih sebenarnya," ungkap @RandySfau**.