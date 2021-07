Perkembangan kasus Covid-19 belakangan membuat pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali yang berlangsung mulai tanggal 3-20 Juli 2021. Selama PPKM sejumlah kegiatan pun dibatasi seperti bekerja, beribadah, maupun bersekolah.

Meskipun pada situasi saat ini kita dianjurkan untuk #DiRumahAja, bukan berarti kita tidak bisa produktif, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah agar tidak membosankan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan seru tentunya seperti bersih-bersih rumah, mendekor ulang ruangan atau sekadar berswafoto dengan gaya Outfit Of The Day (OOTD) cantik. Sekarang banyak mengikuti gaya trend masa kini salah satunya mengkoleksi barang yang bernuansa ethnic.

Untuk kamu yang suka mengkoleksi barang-barang ethnic, ada beberapa rekomendasi kerajinan khas nusantara yang bisa kamu dapat #DiIndonesiaAja salah satunya kerajinan khas Bali yang kental akan nuansa ethnicnya. Apa saja ? Berikut kerajinan khas Bali untuk kamu yang menyukai gaya ethnic :

1. Percantik Dinding Rumah dengan Lukisan Khas Bali

Saat bingung ingin melakukan hal apa yang bermanfaat dan produktif ketika work from home atau WFH, kamu bisa mendekor ulang rumah kamu salah satunya mempercantik dinding rumah dengan meletakan lukisan. Kamu bisa #BeliKreatifLokal seperti lukisan-lukisan khas Bali.

Bali terkenal dengan sebutan pulaunya para seniman, tidak heran jika Bali menghasilkan banyak sekali karya seni yang memesona.

Lukisan-lukisan khas Bali ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan lukisan lainnya. Karya lukis yang diciptakan para seniman Bali identik dengan simbol keagamaan atau menggambarkan kisah-kisah legenda, namun buat kamu tak perlu khawatir karena kini sudah banyak karya seni lukisan modern yang bisa kamu beli, baik secara langsung di galeri seni di Ubud atau beli secara online.

2. Sudut Rumah Semakin Estetik dengan Keranjinan Rotan

Kerajinan bernuansa ethnic selain lukisan yang bisa kamu implementasikan untuk dekorasi rumah agar terlihat lebih estetik adalah keranjang rotan. Kamu bisa menghias rumah dengan kerajinan yang berbahan dasar dari anyaman rotan seperti bangku, meja, keranjang, ataupun hiasan rotan.

Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Bali juga terkenal dengan produk kerajinan tangannya terutama kerajinan berbahan dasar rotan. Kemampuan menganyam rotan oleh masyarakat asli Bali sudah tak perlu diragukan lagi karena mereka sudah diajarkan sejak masih muda, sehingga bisa menghasilkan kerajinan anyaman rotan yang sangat kreatif dan berdetail tinggi.

3. Suasana Rumah Semakin Asri dengan Ukiran Kayu

Ada satu lagi kerajinan khas Bali yang bisa menambah kesan asri untuk rumah yaitu ukiran kayu. Kamu bisa meletakkan kerajinan ukiran kayu khas Bali yang memiliki nilai ethnic tinggi ini di setiap sudut ruangan maupun di sekitar rumah.

Bali memang identik dengan seni pahat. Karena ada banyak tangan terampil dalam seni pahat berasal dari pulau ini. Ada beberapa daerah di Bali yang terkenal dengan produk pahatan kayunya, seperti Batubulan, Singapadu, Kemenuh, Selakarang, dan beberapa tempat lainnya. Ukiran kayu yang dijual pun mengangkat tema yang berbeda.

Tidak hanya yang bertema religion, tapi juga ada tema lainnya seperti replika flora dan fauna, tokoh kartun, serta lainnya. Kamu bisa menambahkan aksen ukiran kayu untuk mendokrasi ulang rumah agar terlihat indah.

4. OOTD Cantik dengan Tas Rotan Bali

Saat Work from Home (WFH), aktivitas seru yang bisa kamu lakukan lainnya selain mendekorasi rumah yaitu berfoto Outfit Of The Day (OOTD). Biasanya foto OOTD menampilkan berbagai gaya yang unik dan stylish dari penggunanya lalu membagikanya ke media sosial. Biasanya OOTD didukung dengan latar belakang yang cantik, seperti di kafe dan restoran hits.

Namun selama pandemi kita dianjurkan untuk #DiRumahAja bukan berarti kita gak bisa ber-stylish, kamu tetap bisa mendapatkan foto OOTD yang kece dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan yang ada.

Tas menjadi salah satu fashion item yang bisa menjadi perlengkapan OOTD agar terlihat semakin kece saat foto kamu dibagikan di media sosial. Ada banyak jenis dan material tas yang berbeda-beda. Tas rotan Bali menjadi daya tarik terbaru yang cukup populer untuk sekarang ini. Ada beberapa model tas bahan rotan, namun yang paling populer dan digandrungi yaitu tas berbentuk bulat dengan aksen lucu dan klasik.

5. Stylish Semakin Mempesona dengan Kain Khas Bali

Selain OOTD dengan tas rotan, gaya stylish kamu akan semakin ethnic dengan penggunaan kain khas Bali.

Bali juga mempunyai berbagai macam jenis kain yang khas. Kamu dapat menemukan kain songket, batik, gringsing, endek, gedongan, hingga prada. Kain songket, endek, dan batik merupakan kain yang populer dan diminati.

Kain khas Bali banyak digandrungi masyarakat, tak terkecuali kalangan selebriti seperti pasangan romantis satu ini Nana Mirdad dan Andrew White yang #BanggaProdukIndonesia.

Nana Mirdad mengunggah potret cantik dirinya mengenakan kain khas Bali bersama sang suami. Nana yang mengenakan busana bernuasa kuning dengan setelan kain khas Bali kemudian tersenyum manis sambil bersandar di pundak suami.

Produk #KerajinanTanganLokal khas Bali merupakan salah satu produk lokal yang banyak diminati, bahkan tersohor sampai mancanegara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno, mengatakan program #BeliKreatifLokal diharapkan mampu membuka akses pasar kepada masyarakat Nusantara melalui digitalisasi.

“Saya berharap melalui pemanfaatan program #BeliKreatifLokal akan meningkatkan minat terhadap produk ekonomi kreatif lokal dan produk-produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku UMKM kita ini bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, “ tuturnya.

Bagi kamu yang ingin #BeliKreatifLokal produk kerajinan-kerajinan ethnic Bali, sekarang mudah banget, tinggal buka handphone kamu lalu kunjungi situs-situs e-commerce atau marketplace online yang menjual berbagai produk kerajinan khas Bali ini. Mari membeli produk lokal dengan begitu kamu sudah termasuk membantu para UMKM berjuang di masa pandemi ini dan juga membantu Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sudah terbukti karya-karya para pelaku ekonomi kreatif di Tanah Air sangat berkualitas dan tentunya akan membuat harimu lebih bersemangat. Kamu juga bisa membagikan energi semangatmu dengan mengikuti Video Kompetisi TikTok Hashtag Challenge #DiIndonesiaAja. Caranya sangat mudah, kamu tinggal membuat konten kreasi video TikTok berdurasi maksimal 15 detik.

Supaya semakin seru gunakan efek #DiIndonesiaAja dan backsound jingle ‘Aku Cinta Indonesia’. Lalu, upload video kreasi tersebut dengan hashtag #DiIndonesiaAja dan mention @indonesia.travel.

Dengan melakukan hal-hal seru pasti akan membuat kamu tidak bosan. Pastikan selalu mematuhi protokol kesehatan ya agar kamu beserta orang-orang tersayang di sekitarmu tetap terjaga. Selalu disiplin untuk terapkan 6M yaitu Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Mengurangi Mobilitas, dan Menghindari Makan Bersama.

Selain menerapkan 6M, kita juga harus mendukung program vaksinasi dalam upaya mendukung pemerintah menangani Covid-19 dengan cara mengikuti vaksinasi agar Anda dan keluarga tercinta terlindungi dari Covid-19. Jangan lupa untuk follow akun instagram @pesonaid_travel. Stay happy and healthy ya !

