PARA peserta MasterChef Indonesia (MCI) Season 8 hari ini dihdapkan dengan makanan dengan bahan utama kopi. Peserta dibebaskan untuk membuat kreasi makanan apapun pada tantangan kopi dengan waktu yang diberikan selama 45 menit.

Ke 11 peserta yang tersisa tersebut membuat pun membuat berbagai macam hidangan dessert, berupa savory seperti misal menu Coffee Rub yang dibuat oleh Brian dan Bryan alias Double B, atau menu makanan dengan cita rasa yang sweet seperti dessert yang banyak dipilih oleh peserta wanita seperti misal Jesselyn, Olivia, dan Nadya.

Beberapa peserta yang dipanggil oleh juri untuk mempresentasikan masakannya adalah Thea, disusul Brian dan Bryan, lalu ada Nadya dan juga Olivia.

Nadya dan Olivia pun mendapat pujian dari para juri, setelah keduanya yang sama-sama menghidangkan menu dessert dianggap berhasil.

Seperti diketahui, Nadya merupakan salah satu kontestan unggulan pada perhelatan MCI Season 8. Selain itu, ia juga dikenal sebagai salah satu peserta yang ahli dalam membuat makanan berupa dessert.

Namun khusus Olivia, juri sampai heran bahwa masakannya tersebut memiliki rasa yang enak. "Tumben enak," celetuk Chef Arnold saat mencicipi menu Caramel Praline milik peserta asal Surabaya tersebut.

Sementara menu Tiramisu with Coffee Meringue milik Nadya juga tak kalah enak dan menuai pujian dari para juri

"The cream is really nice, ada a bit of tart, ada gurihnya. Ada bitterness di teksturnya, flavour wise, i love it!", puji Chef Renatta

Setelah mencicipi seluruh hidangan dari para peserta yang dipanggil, tibalah saat bagi para juri untuk menentukan siapa pemenang dari Tantangan Kopi tersebut.

Setelah melalui sedikit perdebatan dan pertimbangan panjang, juri akhirnya memutuskan bahwa Nadya adalah pemenang dari tantangan tersebut.