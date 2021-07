PRESSURE test di MasterChef Indonesia (MCI) memang memberikan tekanan tinggi pada para pesertanya. Tidak jarang, banyak peserta yang kemudian bersikap emosional ketika mendapat kritik atau pertanyaan.

Inilah yang terjadi pada Wynne, peserta dari Palembang ini menangis setelah mendapatkan  pertanyaan dari juri MasterChef kali ini.

Sebelumnya Wynne gagal melewati dua tantangan utama yang diberikan oleh juri, sehingga dirinya harus melanjutkan perjuangan hingga tahap pressure test. Ia harus berkompetisi dengan empat peserta lainnya yaitu Fabs, Pak Adi, La Ode dan Brian dengan tantangan yang diberikan oleh juri yaitu memasak Ikan Pari.

Setelah menyelesaikan waktu memasak selama 45 menit, tibalah saat bagi para peserta pressure test untuk menghidangkan masakan Ikan Pari miliknya kepada juri. Adapun Wynne memasak menu Singaporean Baked Stingray Fish.

Saat tiba gilirannya, peserta yang juga berprofesi sebagai seorang Disc Jockey atau DJ itu lantas ditanyai oleh juri mengenai motivasi dirinya berkompetisi di MasterChef Indonesia.

"Well, motivasi kamu apa wynne mengikuti kompetisi ini", tanya Chef Arnold.

Mendapatkan pertanyaan tersebut, dara cantik asal Palembang tersebut sempat memberikan jawaban berupa candaan kepada juri.

"Karena ada Chef Juna", celetuknya.

"Oh ya tidak apa-apa, sah saja," timpal Chef Arnold.

Namun kemudian ia memberikan jawaban serius nya. "Karena ingin bahagiain orangtua", ucap Wynne.

Mendengar jawaban tersebut, Chef Juna pun mempertanyakan profesinya yang saat ini sebagai DJ. Apakah profesi tersebut tidak membawa kebanggaan pada orangtuanya?

"Some people judging me pas aku jadi DJ , padahal aku jadi DJ karena aku suka music, bukan hanya sekedar lifestyle. Dan aku masih tanggungjawab, my GPA is high," ucap Wynne

Tangisannya kemudian semakin menjadi usai ia menceritakan penilaian orangtuanya yang menurutnya juga kurang sreg dengan profesi nya tersebut. 

Wynne kemudian menceritakan bahwa hal itulah yang menjadi alasan dirinya untuk mengambil kuliah masak di Malaysia, karena ia ingin membahagiakan orangtuanya melalui jalur memasak.

Sekembalinya dari Malaysia, ia lantas mengikuti audisi MasterChef Indonesia. "Yes because i love cooking", ucapnya.