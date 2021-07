KIMIA Farma menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu yang direncanakan dihelat mulai Senin (12/7/2021).

Pengumuman tersebut disampaikan pihak Kimia Farma melalui website resmi mereka, kimiafarmaapotek.co.id. Informasi ini didapat dari melacak laman website pendaftaran program vaksinasi gotong royong individu tersebut.

Bunyi pengumuman penundaan itu sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Yth. Pelanggan,

Pendaftaran vaksinasi gotong royong individu sementara ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih, semoga sehat selalu.

Di laman pendaftaran pun kolom 'Formulir Pendaftaran' tidak dapat diakses karena kendala teknis. Pernyataan berbahasa inggris menghiasi kolom tersebut:

"The form Formulir Pendaftaran is no longer accepting responses. Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake."

Artinya,

"Formulir pendaftaran tidak lagi menerima tanggapan. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ada kesalahan."

Sampai berita ini dimuat, pihak Kimia Farma belum memberi respons.

Vaksinasi Gotong Royong Individu yang dijalankan Kimia Farma dijalankan dengan harapan mempercepat pembentukkan herd immunity. Tindakan ini sebagai upaya membantu pemerintah mengentaskan pandemi dengan vaksinasi massal.

Sebelumnya, Direktur utama PT Kimia Farma Tbk. Verdi Budidarmo menjelaskan, saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu, karena penambahan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

"Di tahap awal program ini baru akan menyentuh 6 kota di Jawa dan Bali dengan 8 klinik. Namun secara perlahan Kimia Farma akan memperluas jangkauan itu, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar," ujar laporan Kimia Farma sebelumnya.

(DRM)