PEMERINTAH memang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, seiring semakin tingginya kasus positif Covid-19 di Indonesia. Selama PPKM Darurat beberapa tempat pun tidak boleh melakukan kegiatan seperti biasa.

Di beberapa zona merah, kegiatan mengumpulkan orang pun dilarang. Masyarakat pun diimbau agar melakukan semua kegiatan di rumah, termasuk beribadah. Tapi, ada saja orang-orang yang kerap melakukan distorsi terhadap fakta atau yang biasa disebut dengan hoax.

Na, baru-baru ini sebuah akun twitter bernama @/SamudroTjondr11 mengunggah cuitan yang mengklaim bahwa suara adzan dapat mengecilkan virus Corona. Dirinya juga menambahkan bahwa klaim tersebut telah diteliti dan negara-negara di Eropa mengijinkan Mesjid dibuka.

“Suara adzan yang dikumandangkan di Masjid berpengaruh terhadap virus Corona. Hasil penelitian menjelaskan adzan dapat mengecilkan Corona. Negara-negara Eropa mengijinkan Masjid dibuka. Pemerintah Indonesia perlu segera membuka Masjid agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah”.

Berdasarkan penelusuran, klaim berupa video bahwa suara adzan dapat menjadi penyembuhan pernah tayang di laman YouTube dengan judul “The Spiritual Healing Effects Of Adhaan (call to prayer)” diunggah oleh kanal Mehbooba, pada 11 Oktober 2016.

Video tersebut kemudian dibantah faktanya oleh artikel ilmfeed.com berjudul “This Viral Video About The Effects of Music and the Adhan on the Body is Simply Not True” pada 12 Oktober 2016.

Artikel tersebut mengatakan bahwa perbandingan grafik suara tersebut bukan efek dari suara azan. Grafik tersebut tidak muncul karena tipe suara azan yang dimainkan adalah mono.

Dalam penelusuran lain, salah satu potongan gambar dalam video orang yang sedang mengumandangkan adzan setelah ditelusuri adalah potongan gambar sejumlah Muslim di Spanyol yang mengumandangkan azan di balkon.

Melalui penelusuran gambar via Source, terdapat dua media massa besar melaporkan potongan video yang sama, yakni Anadolu Agency dan Hurriyet. Dalam artikel hurriyet.com.tr membahas mengenai masyarakat Spanyol yang berinisiatif mengumandangkan azan sebagai bentuk dukungan mereka kepada semua yang berjuang melawan virus tersebut.

(mrt)