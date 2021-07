Pemerintah mengambil langkah tepat dan tegas untuk mengurangi lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya dengan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, mulai 3-20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.

Di samping mendukung kebijakan ini, kita juga harus disiplin dalam menerapkan 6M, dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Di samping itu, jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi agar tercipta kekebalan tubuh dari ancaman virus, ya!.

Kebijakan PPKM Darurat yang diambil Pemerintah tentu membuat sebagian besar masyarakat beraktivitas #DiRumahAja. Sambil menikmati aktivitas di rumah, berbagai oleh-oleh khas daerah dari pelaku ekonomi kreatif bisa menjadi penyemangat, loh. Sekaligus mengobati rasa rindu kampung halaman dan lokasi wisata #DiIndonesiaAja, yang pernah kamu singgahi. So, get it soon!

Kopi

Foto. instagram @portacaba

Secangkir kopi asli Indonesia bisa menjadi mood booster saat kamu work from home. Menyeruput kopi asli Indonesia, seperti kopi dari daerah Bali, Flores, Aceh, dan lainnya, terasa lebih nikmat sambil bersantai atau menemani bekerja dari rumah. Kopi hasil produksi dari para pelaku ekonomi kreatif, akan membuat suasana lebih seru, sekaligus membuat kamu lebih produktif dalam bekerja.

Kopi juga menjadi salah satu oleh-oleh khas daerah. Kamu bisa mendapatkan kopi khas daerah di Portacaba. Portacaba menyediakan kopi dari berbagai daerah di Indonesia, yang berkualitas ekspor dan kaya akan rasa. Varian kopinya terdiri dari Espresso, Filter Coffee, Arabika, hingga Robusta.





Pempek

Foto. instagram @mamochikitchen

Kudapan asli Palembang berbahan dasar ikan tenggiri dan tepung sagu, juga kerap dijadikan sebagai oleh-oleh. Bagi kamu yang kangen dengan pempek, bisa mendapatkannya di Mamochi Kitchen.

Pempek di Mamochi Kitchen terbuat dari ikan tenggiri berkualitas tanpa tambahan pengawet. Cukonya dibuat dari gula batok asli dan asam Jawa. Yummy banget pastinya.

Baca Juga: Tetap Stylish Meski di Rumah Aja, Ini Inspirasi Outfit Kece dari Produk Lokal

Keripik Pisang

Foto. instagram @snackkalia

Camilan keripik pisang kepok dikenal sebagai oleh-oleh khas dari Lampung. Keripik pisang kepok dengan rasa yang renyah dan crunchy di lidah, cocok menemani kamu saat bersantai bersama keluarga dan bekerja dari rumah. Keripik pisang memiliki banyak variasi rasa, seperti keripik pisang asin, keripik pisang manis, keripik pisang cokelat, dan masih banyak lagi lainnya.

Kamu bisa mendapatkan camilan keripik pisang kepok dari Kalia. Keripik pisang kepok Kalia menggunakan pisang pilihan, yang diiris dengan ketebalan yang pas dan digoreng dengan suhu yang stabil. Sehingga menghasilkan tekstur keripik yang renyah.

Rendang

Foto. instagram @kedaiserbarendang

Ada satu lagi menu makanan yang nikmat tiada tara disantap dengan nasi hangat, yaitu rendang. Olahan menu daging asal tanah Padang ini selalu menjadi favorit bahkan namanya sudah mendunia. Menghadirkan kepraktisan pada masa WFH ini.

Rendang Rumah Mama menyediakan nikmatnya rendang dalam wujud kemasan. Makanan ini juga bisa menjadi buah tangan bagi kerabat dan rekan kamu. Kamu cukup memasaknya beberapa saat menggunakan api kecil. Nikmati keseruan dan nikmatnya masakan Padang ini #DiRumahAja.

Kamu bisa mendapatkan oleh-oleh khas Nusantara tersebut secara online. Sehingga kamu dan keluarga tetap aman dan terlindungi dari ancaman virus. Dengan membeli produk dari para pelaku ekonomi kreatif tersebut, kamu turut membantu mereka untuk terus bertahan di tengah pandemi.

Menparekraf mengunjungi sentra IKM Rendang di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. (Foto. Kemenparekraf)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak masyarakat Indonesia untuk selalu mencintai produk lokal dengan #BeliKreatifLokal dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari dukung terus ekonomi kreatif Indonesia. Kita akan melakukan gerakan kolosal Indonesia incorporated untuk mendukung produk ekonomi kreatif khususnya kuliner,” ucap Sandiaga.

Itulah beberapa oleh-oleh khas Nusantara yang bisa menemani aktivitas kamu di rumah, dan tentunya membuat kita semakin #BanggaProdukIndonesia. Bagikan keseruan kamu saat menikmati oleh-oleh khas Nusantara dengan ikut Video Kompetisi TikTok Hashtag Challenge #DiIndonesiaAja.

Caranya sangat mudah, cukup dengan membuat konten kreasi video TikTok berdurasi maksimal 15 detik. Lengkapi video kamu dengan efek #DiIndonesiaAja dan backsound jingle Aku Cinta Indonesia. Selanjutnya, upload video kreasi tersebut dengan hashtag #DiIndonesiaAja dan mention @indonesia.travel. Mudah kan!

Untuk mendapatkan informasi lainnya seputar travelling #DiIndonesiaAja, kamu bisa mem-follow Instagram @pesonaid_travel.

CM

(yao)